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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 22:10

в приложении монобанка появился маркет плейс с рассрочкой

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 00:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:Зображення
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Щось пізно ви для себе мономаркет відкрили.
Так а власне до чого то?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 00:12

  Faceless написав:Щось пізно ви для себе мономаркет відкрили.
Так а власне до чого то?

поздно открыл... это моно опоздал лет на 10, им бы сразу маркетплейс развивать, когда закрылся аукро и ещё не появились (как маркетплейсы) эпицентр и розетка. А сейчас кому они нужны? Разместил вдруг кому то нужна станция в рассрочку, шоб знал где искать. Не все форумчане умеют пользоваться гуглом. Кому то удобнее на форуме обо всем узнать.
Wirująświatła
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  #<1 ... 85868788
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