Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 30 жов, 2024 00:02
Wirująświatła написав:
Щось пізно ви для себе мономаркет відкрили.
Так а власне до чого то?
Faceless
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Додано: Сер 30 жов, 2024 00:12
Faceless написав:
Щось пізно ви для себе мономаркет відкрили.
Так а власне до чого то?
поздно открыл... это моно опоздал лет на 10, им бы сразу маркетплейс развивать, когда закрылся аукро и ещё не появились (как маркетплейсы) эпицентр и розетка. А сейчас кому они нужны? Разместил вдруг кому то нужна станция в рассрочку, шоб знал где искать. Не все форумчане умеют пользоваться гуглом. Кому то удобнее на форуме обо всем узнать.
Wirująświatła
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Додано: Сер 13 лис, 2024 18:20
Ірина_
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:52
Хтось купляв такий комплект?
Які кабелі є в комплектації, які ні? Які автомати і реле треба докупити?
Hotab
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Додано: Суб 23 лис, 2024 23:12
дельта 2 за 37к кому нннада. недорого
Wirująświatła
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Додано: Суб 23 лис, 2024 23:26
Amethyst
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Додано: Суб 23 лис, 2024 23:33
Amethyst посыпались скидки? эта цена с доставкой? я сцу дорогую технику забугром покупать, вдруг приедет нерабочей, а деньги уже уплачены. ну и гарантия тоже не лишняя.
Wirująświatła
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Додано: Суб 23 лис, 2024 23:46
Wirująświatła написав: Amethyst
посыпались скидки? эта цена с доставкой? я сцу дорогую технику забугром покупать, вдруг приедет нерабочей, а деньги уже уплачены. ну и гарантия тоже не лишняя.
Покупка в Германии. Доставка по Европе нашару за 3..4 дн. Доставка с Поляндии 40уе за 3..4дн. Растаможка 0уе
Amethyst
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Додано: Нед 24 лис, 2024 00:00
Amethyst написав: Wirująświatła написав: Amethyst
посыпались скидки? эта цена с доставкой? я сцу дорогую технику забугром покупать, вдруг приедет нерабочей, а деньги уже уплачены. ну и гарантия тоже не лишняя.
Покупка в Германии. Доставка по Европе нашару за 3..4 дн. Доставка с Поляндии 40уе за 3..4дн. Растаможка 0уе
Сам так брав в 2022, ще й трохи кешбеку
Faceless
Модератор
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