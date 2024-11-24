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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 00:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:Зображення
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Щось пізно ви для себе мономаркет відкрили.
Так а власне до чого то?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 00:12

  Faceless написав:Щось пізно ви для себе мономаркет відкрили.
Так а власне до чого то?

поздно открыл... это моно опоздал лет на 10, им бы сразу маркетплейс развивать, когда закрылся аукро и ещё не появились (как маркетплейсы) эпицентр и розетка. А сейчас кому они нужны? Разместил вдруг кому то нужна станция в рассрочку, шоб знал где искать. Не все форумчане умеют пользоваться гуглом. Кому то удобнее на форуме обо всем узнать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 18:20

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 20:52

Хтось купляв такий комплект?
Які кабелі є в комплектації, які ні? Які автомати і реле треба докупити?
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:12

дельта 2 за 37к кому нннада. недорого
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:26

8) :lol:

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:33

Amethyst посыпались скидки? эта цена с доставкой? я сцу дорогую технику забугром покупать, вдруг приедет нерабочей, а деньги уже уплачены. ну и гарантия тоже не лишняя.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 23:46

  Wirująświatła написав:Amethyst посыпались скидки? эта цена с доставкой? я сцу дорогую технику забугром покупать, вдруг приедет нерабочей, а деньги уже уплачены. ну и гарантия тоже не лишняя.

Покупка в Германии. Доставка по Европе нашару за 3..4 дн. Доставка с Поляндии 40уе за 3..4дн. Растаможка 0уе
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 00:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Amethyst написав:
  Wirująświatła написав:Amethyst посыпались скидки? эта цена с доставкой? я сцу дорогую технику забугром покупать, вдруг приедет нерабочей, а деньги уже уплачены. ну и гарантия тоже не лишняя.

Покупка в Германии. Доставка по Европе нашару за 3..4 дн. Доставка с Поляндии 40уе за 3..4дн. Растаможка 0уе
Сам так брав в 2022, ще й трохи кешбеку
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 01:37

кто дешевле? 32к или 742,55евро

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Wirująświatła
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