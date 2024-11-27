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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 10:47

Wirująświatła пальчикові дешевше.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:25

уже 30к с такой скоростью к НГ будет 20к

  Wirująświatła написав:Зображення
https://ecodrive.in.ua/zaryadna-stanciy ... s-dbzh-in/

Зображення
напомню летом их продавали па40 и сосед даже купил. Говорил зимой будут дороже (в моем доме газовые котлы требуют 220в)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:07

зібрав собі 15 квт lifepo батарею, під ключ в гарному корпусі вийшло десь 1200 ДОЛ може менше трохи. але комірки дуже вигідно взяв всього 850 евро з доставкою за 16 шт 280А
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:08

  Wirująświatła написав:напомню летом их продавали па40 и сосед даже купил. Говорил зимой будут дороже (в моем доме газовые котлы требуют 220в)


1 квт за 30 тис це не так щоб і дешево
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:13

  Унуноктий написав:решил от солнца отказаться пока, просто дею 12 киловат смонтировать и 2 акумулятора. Порекомендуйте кто может смонтировать плиз

нашо два акума по 5? геморняк. дешевше буде 1 на 15. 10 квтгод батарея на 12 квт инвертор без сонця нема смислу. я 15 квтгод на 6 квт дею поставив
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:21

  trololo написав:
  Wirująświatła написав:напомню летом их продавали па40 и сосед даже купил. Говорил зимой будут дороже (в моем доме газовые котлы требуют 220в)


1 квт за 30 тис це не так щоб і дешево

на обычном литии в 2р. дешевле (других брэндов)
давайте (без вашей сборки) есть варианты дешевле? только шоб с гарантией. штука дорогая и бегать по сервисам если какой то косяк желания ноль. Был неприятный опыт после чего технику дороже 100 уе я покупаю только с гарантией. По итогу время и нервы дороже, при прочих равных.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:33

  Wirująświatła написав:
  trololo написав:
  Wirująświatła написав:напомню летом их продавали па40 и сосед даже купил. Говорил зимой будут дороже (в моем доме газовые котлы требуют 220в)


1 квт за 30 тис це не так щоб і дешево

на обычном литии в 2р. дешевле (других брэндов)
давайте (без вашей сборки) есть варианты дешевле? только шоб с гарантией. штука дорогая и бегать по сервисам если какой то косяк желания ноль. Был неприятный опыт после чего технику дороже 100 уе я покупаю только с гарантией. По итогу время и нервы дороже, при прочих равных.


екофлоу дорогий тому що бренд і тому що інвертор вбудований і зарядка. я буду продавати свою заводську 24В 105А (2,5 квтг) lifepo батарею Power Queen мабуть тисяч за 20-25
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:56

  trololo написав:екофлоу дорогий тому що бренд
работал я с оборудованием для полиграфии. в Украине были белые и серые импортеры. У белых цена +40% но в каждом городе есть сервисный центр, есть подменный фонд на время ремонта, всегда в наличии запчасти. У серых ничего этого нет. "Белым" сервисам запрещалось ремонтировать серую технику, политика компании. Один наш клиент купил где то задёшево серый аппарат, у которого накрылась голова. Головы чипованные, нельзя с другого аппарата снять и переставить. Хозяева аппарата просили помочь "за любые деньги", пришлось оформить липовую поломку такого же "белого" аппарата и т.д.. Зато мировой брэнд.

Но есть и другая крайность - китайские авто, ремонтирует кто угодно хоть бомж на помойке. Запчасти возит тоже кто угодно. Вероятность что привезут нормальную запчасть и нормальный мастер ее установит +/- 3%. Всё это надо учитывать до покупки. То что кажется дёшево может накрыться медным тазом через месяц и будете искать запчасти по всему миру. А у дорогого брэнда (в большинстве случаев) налаженный сервис и поставки запчастей. Заплатив чуть дороже спишь гораздо спокойнее. Это ж не мабила за 100уе, сломалась - выкинул и купил другую.
Wirująświatła
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