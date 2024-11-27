Додано: Чет 28 лис, 2024 00:56

trololo написав: екофлоу дорогий тому що бренд екофлоу дорогий тому що бренд

работал я с оборудованием для полиграфии. в Украине были белые и серые импортеры. У белых цена +40% но в каждом городе есть сервисный центр, есть подменный фонд на время ремонта, всегда в наличии запчасти. У серых ничего этого нет. "Белым" сервисам запрещалось ремонтировать серую технику, политика компании. Один наш клиент купил где то задёшево серый аппарат, у которого накрылась голова. Головы чипованные, нельзя с другого аппарата снять и переставить. Хозяева аппарата просили помочь "за любые деньги", пришлось оформить липовую поломку такого же "белого" аппарата и т.д.. Зато мировой брэнд.Но есть и другая крайность - китайские авто, ремонтирует кто угодно хоть бомж на помойке. Запчасти возит тоже кто угодно. Вероятность что привезут нормальную запчасть и нормальный мастер ее установит +/- 3%. Всё это надо учитывать до покупки. То что кажется дёшево может накрыться медным тазом через месяц и будете искать запчасти по всему миру. А у дорогого брэнда (в большинстве случаев) налаженный сервис и поставки запчастей. Заплатив чуть дороже спишь гораздо спокойнее. Это ж не мабила за 100уе, сломалась - выкинул и купил другую.