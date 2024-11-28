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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:54
Тестовий запуск автономного живлення. Бо з 10-ї досі без промислової мережі е/е . І обіцяють до 17.00
Режим «нічого не ввімкнено, крім роутера , 2 телевізорів в режимі стендбай і мабуть власне споживання системи (тут я не впевнений, воно точно входить сюди?) - 20 Вт. Коли вмикається холодос - це ще + 85 Вт, але вмикається рідко, мікрохвильовка десь 1200, але там робота до хвилини. Тепла підлога в санвузлі - 200Вт. Не обовʼязкова опція, вона кілька годин і так віддає Т.
Здивував один з кондиціонерів. Якщо інверторний прогнозовано плавно нарощував споживання. (на те він і інверторний) , то чомусь on/of-ний купер-хантер також за 5 хвилин став поступово кочегарити з 0.2 до 0.9 Квт/год. Хоча це наче звичайна «сімка» з паспортним споживанням 0.7 кВт.
Поки що все влаштовує. Якщо хоча б 50/50 є світло / нема світла - а не помічу проблем.
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Hotab
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:16
Hotab написав:Тестовий запуск автономного живлення. Бо з 10-ї досі без промислової мережі е/е . І обіцяють до 17.00
Режим «нічого не ввімкнено, крім роутера , 2 телевізорів в режимі стендбай і мабуть власне споживання системи (тут я не впевнений, воно точно входить сюди?) - 20 Вт. Коли вмикається холодос - це ще + 85 Вт, але вмикається рідко, мікрохвильовка десь 1200, але там робота до хвилини. Тепла підлога в санвузлі - 200Вт. Не обовʼязкова опція, вона кілька годин і так віддає Т.
Здивував один з кондиціонерів. Якщо інверторний прогнозовано плавно нарощував споживання. (на те він і інверторний) , то чомусь on/of-ний купер-хантер також за 5 хвилин став поступово кочегарити з 0.2 до 0.9 Квт/год. Хоча це наче звичайна «сімка» з паспортним споживанням 0.7 кВт.
Поки що все влаштовує. Якщо хоча б 50/50 є світло / нема світла - а не помічу проблем.
Вочевидь власне споживання сюди не входить, 6кВт інвертор споживає в рази більше.
Роутер я б радив посадити на окремий дбж без подвійного перетворення
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