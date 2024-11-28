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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 28 лис, 2024 18:58
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Wirująświatła
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:35
Мда. Ориентирован на свинец, т.е. литий, конечно, тоже работоспособен, но заряжает медленно. Выход только 12 В и только один. На два девайса нужно докупать ещё и сплиттер, а если все нужные девайсы не совсем уж друг на друге лежат, то к нему ещё и удлинители. Если девайс не 12 В, то ещё и внешний понижающий преобразователь. По сравнению с китайской коробочкой, где сразу выходы на кучку напряжений и литиевый аккум (предположительно, и зарядка под него оптимизирована), выглядит скромненько. Но может и сделан качественно и не выдаёт при определённом положении звёзд импульс на десятки вольт, как пугают про китайца...
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