Додано: Чет 28 лис, 2024 19:35

Faceless написав: Українське виробництво- https://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w

Там же до нього можна взяти lifepo акуми і кабелі, адаптери і т п. Працює вже більше 2 років без проблем Українське виробництво-Там же до нього можна взяти lifepo акуми і кабелі, адаптери і т п. Працює вже більше 2 років без проблем

Мда. Ориентирован на свинец, т.е. литий, конечно, тоже работоспособен, но заряжает медленно. Выход только 12 В и только один. На два девайса нужно докупать ещё и сплиттер, а если все нужные девайсы не совсем уж друг на друге лежат, то к нему ещё и удлинители. Если девайс не 12 В, то ещё и внешний понижающий преобразователь. По сравнению с китайской коробочкой, где сразу выходы на кучку напряжений и литиевый аккум (предположительно, и зарядка под него оптимизирована), выглядит скромненько. Но может и сделан качествено и не выдаёт при определённом положении звёзд импульс на десятки вольт, как пугают про китайца...Тем не менее, за информацию спасибо. Будем думать.