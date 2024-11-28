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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:58

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:35

  Faceless написав:Українське виробництво- https://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w
Там же до нього можна взяти lifepo акуми і кабелі, адаптери і т п. Працює вже більше 2 років без проблем

Мда. Ориентирован на свинец, т.е. литий, конечно, тоже работоспособен, но заряжает медленно. Выход только 12 В и только один. На два девайса нужно докупать ещё и сплиттер, а если все нужные девайсы не совсем уж друг на друге лежат, то к нему ещё и удлинители. Если девайс не 12 В, то ещё и внешний понижающий преобразователь. По сравнению с китайской коробочкой, где сразу выходы на кучку напряжений и литиевый аккум (предположительно, и зарядка под него оптимизирована), выглядит скромненько. Но может и сделан качествено и не выдаёт при определённом положении звёзд импульс на десятки вольт, как пугают про китайца...

Тем не менее, за информацию спасибо. Будем думать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:34

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:
  Faceless написав:Графіки оновили. Варто декому теплу підлогу від інвертора мабуть тимчасово вимкнути:)

Та я вимкнув зразу разом зі світлом, вона і так тепла))
А що там оновили? Бачу що зараз (о 16.00 мали, але поки ні) мають подати на 3 години. Я заряджусь)) . Сподіваюсь)
Вже дали елетрохарчування? Наскільки сіли акуми?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

moveton написав:
  Faceless написав:Українське виробництво- https://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w
Там же до нього можна взяти lifepo акуми і кабелі, адаптери і т п. Працює вже більше 2 років без проблем

Мда. Ориентирован на свинец, т.е. литий, конечно, тоже работоспособен, но заряжает медленно. Выход только 12 В и только один. На два девайса нужно докупать ещё и сплиттер, а если все нужные девайсы не совсем уж друг на друге лежат, то к нему ещё и удлинители. Если девайс не 12 В, то ещё и внешний понижающий преобразователь. По сравнению с китайской коробочкой, где сразу выходы на кучку напряжений и литиевый аккум (предположительно, и зарядка под него оптимизирована), выглядит скромненько. Но может и сделан качествено и не выдаёт при определённом положении звёзд импульс на десятки вольт, как пугают про китайца...

Тем не менее, за информацию спасибо. Будем думать.

В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби.
Так, на роутер і ону ще треба спліттер. У всього є кріплення на стінці тому на все присобачено і заховано в шафі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:41

Faceless
У нас сьогодні формс-мажор. Не було з 10.00 до 16.10
Потім дали, і через 3 хвилини 2 секції з 4 аварійно «лягли». По плану чергове вимкнення о 19.00 (мабуть воно реалізовано) , але по суті дві секції все ще з 10.00 без світла і так буде мінімум до 24.00 Якщо аварію не ліквідують, то і довше.
Я батарею добив до 10% і вимкнув. За цей час нагрів кондом квартиру, приготував (скоріше розігрів) на індукції їжу. Все, поки без живлення. Всілякі там ЮСБ-лампи та гірлянда на ЮСБ від павербанка в розрахунок не беру. То все дитячі забавки))
Чекаю коли поремонтують підстанцію біля будинку, наче там все лягло.
На диво і ліфт і вода оті 3 години були.

Доречі, поклацав інвертор… У мене між загальним споживанням батареї і віддачею в мережу - 10 Вт. Я так розумію це і є його власне споживання. Проте це я дивився коли споживання було до 100 Вт. На великих навантаженнях не дивився. Пізніше вивчу питання.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:55

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Hotab написав:Доречі, поклацав інвертор… У мене між загальним споживанням батареї і віддачею в мережу - 10 Вт. Я так розумію це і є його власне споживання. Проте це я дивився коли споживання було до 100 Вт. На великих навантаженнях не дивився. Пізніше вивчу питання.

та да, инверторы берут на себя, преобразование не бесплатное, чем меньше вольтаж батарейки тем больше)
кстати заметил у себя в локации ЧС за лето народ подготовился, поставил мощные батареи, увеличилось кол-во панелей на крышах, при отключениях генератор теперь редко услышишь)
благо батареи эволюционировали за 2 года резко упали в цене)
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