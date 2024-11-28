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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 28 лис, 2024 18:58
3 дня скидка на бензин и солярку
Додано: Чет 28 лис, 2024 19:35
Мда. Ориентирован на свинец, т.е. литий, конечно, тоже работоспособен, но заряжает медленно. Выход только 12 В и только один. На два девайса нужно докупать ещё и сплиттер, а если все нужные девайсы не совсем уж друг на друге лежат, то к нему ещё и удлинители. Если девайс не 12 В, то ещё и внешний понижающий преобразователь. По сравнению с китайской коробочкой, где сразу выходы на кучку напряжений и литиевый аккум (предположительно, и зарядка под него оптимизирована), выглядит скромненько. Но может и сделан качествено и не выдаёт при определённом положении звёзд импульс на десятки вольт, как пугают про китайца...
Тем не менее, за информацию спасибо. Будем думать.
Додано: Чет 28 лис, 2024 19:47
Ну то как тебе с вентиляторами ? Как еду разогреваешь ?
Чем газовый котёл запитал ?
UA, как у тебя с аккумами ? плотность электролита всё ещё проверяешь или уже используешь аккумы ?
Додано: Чет 28 лис, 2024 20:03
Додано: Чет 28 лис, 2024 20:29
Днепр
один район отключили с 10 утра до 18 вечера , второй с утра был со светом , потом в 13 отключили до 20
дуже потужно
Какое промпроизводство такое потянет?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 28 лис, 2024 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 лис, 2024 20:34
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Вже дали елетрохарчування? Наскільки сіли акуми?
Додано: Чет 28 лис, 2024 20:38
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби.
Так, на роутер і ону ще треба спліттер. У всього є кріплення на стінці тому на все присобачено і заховано в шафі.
Додано: Чет 28 лис, 2024 20:41
Faceless
У нас сьогодні формс-мажор. Не було з 10.00 до 16.10
Потім дали, і через 3 хвилини 2 секції з 4 аварійно «лягли». По плану чергове вимкнення о 19.00 (мабуть воно реалізовано) , але по суті дві секції все ще з 10.00 без світла і так буде мінімум до 24.00 Якщо аварію не ліквідують, то і довше.
Я батарею добив до 10% і вимкнув. За цей час нагрів кондом квартиру, приготував (скоріше розігрів) на індукції їжу. Все, поки без живлення. Всілякі там ЮСБ-лампи та гірлянда на ЮСБ від павербанка в розрахунок не беру. То все дитячі забавки))
Чекаю коли поремонтують підстанцію біля будинку, наче там все лягло.
На диво і ліфт і вода оті 3 години були.
Доречі, поклацав інвертор… У мене між загальним споживанням батареї і віддачею в мережу - 10 Вт. Я так розумію це і є його власне споживання. Проте це я дивився коли споживання було до 100 Вт. На великих навантаженнях не дивився. Пізніше вивчу питання.
Додано: Чет 28 лис, 2024 20:55
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
та да, инверторы берут на себя, преобразование не бесплатное, чем меньше вольтаж батарейки тем больше)
кстати заметил у себя в локации ЧС за лето народ подготовился, поставил мощные батареи, увеличилось кол-во панелей на крышах, при отключениях генератор теперь редко услышишь)
благо батареи эволюционировали за 2 года резко упали в цене)
Додано: Чет 28 лис, 2024 21:05
ем холодец, его не надо разогревать. для котла купил 1квт экофлоу. совсем забыл у меня ж газплита, поставил кастрюлю с борщём и разогрел.
видел как мышка перед котом танцует?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 28 лис, 2024 21:11, всього редагувалось 2 разів.
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