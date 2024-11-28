Hotab написав: Faceless

У нас сьогодні формс-мажор. Не було з 10.00 до 16.10

Потім дали, і через 3 хвилини 2 секції з 4 аварійно «лягли». По плану чергове вимкнення о 19.00 (мабуть воно реалізовано) , але по суті дві секції все ще з 10.00 без світла і так буде мінімум до 24.00 Якщо аварію не ліквідують, то і довше.

Я батарею добив до 10% і вимкнув. За цей час нагрів кондом квартиру, приготував (скоріше розігрів) на індукції їжу. Все, поки без живлення. Всілякі там ЮСБ-лампи та гірлянда на ЮСБ від павербанка в розрахунок не беру. То все дитячі забавки))

Чекаю коли поремонтують підстанцію біля будинку, наче там все лягло.

На диво і ліфт і вода оті 3 години були.



Доречі, поклацав інвертор… У мене між загальним споживанням батареї і віддачею в мережу - 10 Вт. Я так розумію це і є його власне споживання. Проте це я дивився коли споживання було до 100 Вт. На великих навантаженнях не дивився. Пізніше вивчу питання.