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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 90919293>
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:23

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Faceless
У нас сьогодні формс-мажор. Не було з 10.00 до 16.10
Потім дали, і через 3 хвилини 2 секції з 4 аварійно «лягли». По плану чергове вимкнення о 19.00 (мабуть воно реалізовано) , але по суті дві секції все ще з 10.00 без світла і так буде мінімум до 24.00 Якщо аварію не ліквідують, то і довше.
Я батарею добив до 10% і вимкнув. За цей час нагрів кондом квартиру, приготував (скоріше розігрів) на індукції їжу. Все, поки без живлення. Всілякі там ЮСБ-лампи та гірлянда на ЮСБ від павербанка в розрахунок не беру. То все дитячі забавки))
Чекаю коли поремонтують підстанцію біля будинку, наче там все лягло.
На диво і ліфт і вода оті 3 години були.

Доречі, поклацав інвертор… У мене між загальним споживанням батареї і віддачею в мережу - 10 Вт. Я так розумію це і є його власне споживання. Проте це я дивився коли споживання було до 100 Вт. На великих навантаженнях не дивився. Пізніше вивчу питання.

То ви і індукцію і кондьори на нього повісили? Ну тоді треба на 20кВт батарей мабуть закладати. В мене за 7 годин акум сів на третину, але то без плити і тому подібного, з чайником і мікрохвильовою
Про 10ват власного споживання у інвертора (на 6кВт у вас ніби) - чесно, не вірю. Думаю в рази більше
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:25

  Wirująświatła написав:Зображення
https://upg.ua/novini/


Бггг. Думав зараз ніжками з 23-го спуститись і залити поряд на КЛО до повного майже пустий (-5 грн і сьогодні останній день) , але …
Коротше дякую за круту акцію, вона крута ще і тим, що можна зараз купити скільки завгодно на «скриньку» , а лити коли хочеш.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:32

Faceless


Про 10ват власного споживання у інвертора (на 6кВт у вас ніби) - чесно, не вірю. Думаю в рази більше


Подивлюсь. Может я не туди дивлюсь))
Але вже після відновлення живлення, хай батарея відпочиває зі своїми 10%

Про «повісив». Ясно що я не буду на індукції тушити качку годину , чи гріти воду на «бустері». Мова про «піджарити яєчню 10 хвилин » раз за час вимкнення.
Або вже нагріту хату підтримувати кондеєм на споживанні 350 Вт (реально в режимі підтримки інверторний і так і їв) На 5 годин вистачить і не відчую.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:41

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Как еду разогреваешь ?
Чем газовый котёл запитал ?
ем холодец, его не надо разогревать. для котла купил 1квт экофлоу

А летом сколько было рассказов про вентиляторы на аккумах, что зарядная станция это невыгодно
Сломается зарядная и даже аккумы не поменяешь )

А ось воно бач як ) Купил таки зарядную
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну так до 30тки подешевела вот и купил
За 70 в июле она нах не упала
Ты же тоже ездишь не на АМГшном мерине(пусть и 2х литровом), а на чём то попроще?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:55

  pesikot написав:Сломается зарядная и даже аккумы не поменяешь )
гарантия зачем нужна? сломается на аварийный период есть инвертор, докуплю к нему agm акккумы. А твоя если сломается, что делать буш?
  pesikot написав:А летом сколько было рассказов про вентиляторы на аккумах, что зарядная станция это невыгодно
барабашов выше ответил. я добавлю вентиляторы запитывать станцией за 1,5куе это как гвозди айфоном забивать. я отлично их запитал за 650 грн, отложив покупку станции до осени/зимы. Заодно цены нормально так упали.
  барабашов написав:Ты же тоже ездишь не на АМГшном мерине(пусть и 2х литровом), а на чём то попроще?
тут же не вопрос на чем ездить, цена 60 за 1квт станцию была явно завышена. Все кинулись их завозить, сейчас в агрегаторе больше 20 предложений + всякие олх и другие маркет плейсы. А летом куй еще купишь все под заказ, такой спрос был. То ли рынок оказался шире.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:56

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Hotab написав:Бггг. Думав зараз ніжками з 23-го спуститись і

у меня квартира на 22м, хорошо видно ваш дом)
лифты при отключениях работают(УК постаралась)), жильцы сбросились на оборудование для насосов воды/отопления(440тгрн)
все работает, все довольны)
квартирант доволен, и Я тоже)))
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:59

  барабашов написав:Ну так до 30тки подешевела вот и купил
За 70 в июле она нах не упала
Ты же тоже ездишь не на АМГшном мерине(пусть и 2х литровом), а на чём то попроще?

От оно чё ... столько было рассказов про аккумы и нецелесообразность зарядной станции, а дело было в цене вопроса

Видимо, наша бизнес-леди, взяла кредит на еко-флоу )

"Лиса и виноград" в чистом виде ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:09

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Как еду разогреваешь ?
Чем газовый котёл запитал ?
ем холодец, его не надо разогревать. для котла купил 1квт экофлоу

если не секрет сколько денеХ отдали?
какая батарейка?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:16

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Сломается зарядная и даже аккумы не поменяешь )
гарантия зачем нужна? сломается на аварийный период есть инвертор, докуплю к нему agm акккумы. А твоя если сломается, что делать буш?
  pesikot написав:А летом сколько было рассказов про вентиляторы на аккумах, что зарядная станция это невыгодно
барабашов выше ответил. я добавлю вентиляторы запитывать станцией за 1,5куе это как гвозди айфоном забивать. я отлично их запитал за 650 грн, отложив покупку станции до осени/зимы. Заодно цены нормально так упали.
  барабашов написав:Ты же тоже ездишь не на АМГшном мерине(пусть и 2х литровом), а на чём то попроще?
тут же не вопрос на чем ездить, цена 60 за 1квт станцию была явно завышена. Все кинулись их завозить, сейчас в агрегаторе больше 20 предложений + всякие олх и другие маркет плейсы. А летом куй еще купишь все под заказ, такой спрос был. То ли рынок оказался шире.

А я разве писал, что я покупал за оверпрайс ?
Это вы оба мне приписали )

Я покупал свои 2 КВт, в пересчете на 1Квт, не дороже тебя
Но это было в 2022 году, ещё до первых серьёзных отключений

Тебе понадобилось 2 года, чтобы понять необходимость зарядной станции
pesikot
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