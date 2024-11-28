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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 90919293 Додано: Чет 28 лис, 2024 22:31 Прохожий написав: Hotab написав: Бггг. Думав зараз ніжками з 23-го спуститись і Бггг. Думав зараз ніжками з 23-го спуститись і

у меня квартира на 22м, хорошо видно ваш дом)

лифты при отключениях работают(УК постаралась)), жильцы сбросились на оборудование для насосов воды/отопления(440тгрн)

все работает, все довольны)

квартирант доволен, и Я тоже))) у меня квартира на 22м, хорошо видно ваш дом)лифты при отключениях работают(УК постаралась)), жильцы сбросились на оборудование для насосов воды/отопления(440тгрн)все работает, все довольны)квартирант доволен, и Я тоже)))

У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды))

Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее

Надеюсь починят и мерзнуть перестанем. У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды))Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнееНадеюсь починят и мерзнуть перестанем. Hotab Повідомлень: 13674 З нами з: 15.02.09 Подякував: 366 раз. Подякували: 2291 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 22:40 Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще Faceless написав: В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби. В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби.

Речь не о проблемах (я же сам сказал, что работать будет), а в том, что литиевый аккум используется, как свинцовый, хотя он может гораздо больше. Зачем тогда ставить литиевый? Замечательно, что 20 Ач акка хватает на двое суток, но это же и значит, что тем несчастным 1 А этот акк будет после этого сутки заряжаться. Т.е. для режима условно нормальной подачи энергии, т.е. на 3 часа через 6, на пределе. А ведь мог бы этот акк зарядить за час, как тут хвастались, что большие зарядные станции могут, если бы зарядка не была такой чахоточной.



Вообще для LiFePO4 и 12 В потребителей кажется, что идеальный вариант - это довольно тупой сетевой адаптер, который один раз настроить на желаемое ограничение по току и напряжение, подключить на акк и так и оставить. BMS на акке и так остановит заряд, а CC/CV, которые нужны для свинца, для лития это чистое баловство, которые только скорость заряда ограничивают почём зря. BMS на литиевых отлично разбирается сама, что в конце заряда ток нужно опустить, допустим, до 0.1c. Нечто вот такого типа: https://www.aliexpress.com/item/1005002930108123.html Но эта зарядка мощная и норовит врубить вентилятор (причём на низкой мощности заряда как раз его включает на полную), а для мелкой техники лучше бы подошло с мощностью пониже, но с пассивным охлаждением, а значит и КПД получше. Думаю, что повыше, чем 86%, которые заявлены у DC UPS 60W.



Ну а девайсы прямо на клеммы аккума цеплять. Будет тот же самый эффект (напомню, что DC UPS 60W выход не стабилизирует. Сколько на аккуме есть, так и отправляет), но КПД уже 100%, а не 98%. Речь не о проблемах (я же сам сказал, что работать будет), а в том, что литиевый аккум используется, как свинцовый, хотя он может гораздо больше. Зачем тогда ставить литиевый? Замечательно, что 20 Ач акка хватает на двое суток, но это же и значит, что тем несчастным 1 А этот акк будет после этого сутки заряжаться. Т.е. для режима условно нормальной подачи энергии, т.е. на 3 часа через 6, на пределе. А ведь мог бы этот акк зарядить за час, как тут хвастались, что большие зарядные станции могут, если бы зарядка не была такой чахоточной.Вообще для LiFePO4 и 12 В потребителей кажется, что идеальный вариант - это довольно тупой сетевой адаптер, который один раз настроить на желаемое ограничение по току и напряжение, подключить на акк и так и оставить. BMS на акке и так остановит заряд, а CC/CV, которые нужны для свинца, для лития это чистое баловство, которые только скорость заряда ограничивают почём зря. BMS на литиевых отлично разбирается сама, что в конце заряда ток нужно опустить, допустим, до 0.1c. Нечто вот такого типа:Но эта зарядка мощная и норовит врубить вентилятор (причём на низкой мощности заряда как раз его включает на полную), а для мелкой техники лучше бы подошло с мощностью пониже, но с пассивным охлаждением, а значит и КПД получше. Думаю, что повыше, чем 86%, которые заявлены у DC UPS 60W.Ну а девайсы прямо на клеммы аккума цеплять. Будет тот же самый эффект (напомню, что DC UPS 60W выход не стабилизирует. Сколько на аккуме есть, так и отправляет), но КПД уже 100%, а не 98%. moveton

Повідомлень: 4915 З нами з: 23.03.18 Подякував: 38 раз. Подякували: 569 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 22:51 pesikot написав:

UA, как у тебя с аккумами ? плотность электролита всё ещё проверяешь или уже используешь аккумы ? , как у тебя с аккумами ? плотность электролита всё ещё проверяешь или уже используешь аккумы ?

Чувствую себя перестраховщиком, АКБ за отключение садятся на менее чем 5% (по таблице)

Нафига я такую емкость зафигачил при наличии газа?

Внутри квартиры только AGM, на 12 вольтовое освещение, на ноут через адаптер на 19 вольт, ТВ (большой монитор + неттоп), на сигнализацию, на роутер. Все с отдельными автоматическими зарядками. Каждый прибор абсолютно автономен. Всего 11 независимых друг от друга систем. В 12 вольтовых системах АКБ должен быть возле потребителя. Все бесшумно.



Автобусные АКБ + мини СЕС + ветряк (бесполезный) через гибридный инвертор, то на холодильник, кофеварку и нагнетающею помпу для обратного осмоса отдельной системой.



Я когда читаю прайсы некоторых колег тут слегка офегиваю. Некоторые примеры стоят прилично дороже всей моей системы и даже неполные сутки не могут обеспечить комфорт. Представил себе жужание инвертора и зарядки целый день...Мазохисты

ПС вы думаете сейчас найти человека способного починить вашу зарядную станцию?

Если даже найдете, сроки и цена вас удивят + могут ваш новенький акум заменить на уставший. Чувствую себя перестраховщиком, АКБ за отключение садятся на менее чем 5% (по таблице)Нафига я такую емкость зафигачил при наличии газа?Внутри квартиры только AGM, на 12 вольтовое освещение, на ноут через адаптер на 19 вольт, ТВ (большой монитор + неттоп), на сигнализацию, на роутер. Все с отдельными автоматическими зарядками. Каждый прибор абсолютно автономен. Всего 11 независимых друг от друга систем. В 12 вольтовых системах АКБ должен быть возле потребителя. Все бесшумно.Автобусные АКБ + мини СЕС + ветряк (бесполезный) через гибридный инвертор, то на холодильник, кофеварку и нагнетающею помпу для обратного осмоса отдельной системой.Я когда читаю прайсы некоторых колег тут слегка офегиваю. Некоторые примеры стоят прилично дороже всей моей системы и даже неполные сутки не могут обеспечить комфорт. Представил себе жужание инвертора и зарядки целый день...МазохистыПС вы думаете сейчас найти человека способного починить вашу зарядную станцию?Если даже найдете, сроки и цена вас удивят + могут ваш новенький акум заменить на уставший. UA Повідомлень: 9087 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1867 раз. Подякували: 2295 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 22:55 UA написав: могут ваш новенький акум заменить на уставший. могут ваш новенький акум заменить на уставший. если "белый" сервис такое сделает с ним разорвут договор об гарантийном обслуживании, и денег он потеряет раз в 100 больше. серый сервис может сделать что угодно, не только это. может вместо нутрянки положить в пакете кирпичи и сказать соряньте мы такое не ремонтируем. если "белый" сервис такое сделает с ним разорвут договор об гарантийном обслуживании, и денег он потеряет раз в 100 больше. серый сервис может сделать что угодно, не только это. может вместо нутрянки положить в пакете кирпичи и сказать соряньте мы такое не ремонтируем. Wirująświatła

Повідомлень: 25904 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2417 раз. Подякували: 3391 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 90919293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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