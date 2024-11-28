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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 91929394>
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:31

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Бггг. Думав зараз ніжками з 23-го спуститись і

у меня квартира на 22м, хорошо видно ваш дом)
лифты при отключениях работают(УК постаралась)), жильцы сбросились на оборудование для насосов воды/отопления(440тгрн)
все работает, все довольны)
квартирант доволен, и Я тоже)))

У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды))
Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее
Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:40

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби.

Речь не о проблемах (я же сам сказал, что работать будет), а в том, что литиевый аккум используется, как свинцовый, хотя он может гораздо больше. Зачем тогда ставить литиевый? Замечательно, что 20 Ач акка хватает на двое суток, но это же и значит, что тем несчастным 1 А этот акк будет после этого сутки заряжаться. Т.е. для режима условно нормальной подачи энергии, т.е. на 3 часа через 6, на пределе. А ведь мог бы этот акк зарядить за час, как тут хвастались, что большие зарядные станции могут, если бы зарядка не была такой чахоточной.

Вообще для LiFePO4 и 12 В потребителей кажется, что идеальный вариант - это довольно тупой сетевой адаптер, который один раз настроить на желаемое ограничение по току и напряжение, подключить на акк и так и оставить. BMS на акке и так остановит заряд, а CC/CV, которые нужны для свинца, для лития это чистое баловство, которые только скорость заряда ограничивают почём зря. BMS на литиевых отлично разбирается сама, что в конце заряда ток нужно опустить, допустим, до 0.1c. Нечто вот такого типа: https://www.aliexpress.com/item/1005002930108123.html Но эта зарядка мощная и норовит врубить вентилятор (причём на низкой мощности заряда как раз его включает на полную), а для мелкой техники лучше бы подошло с мощностью пониже, но с пассивным охлаждением, а значит и КПД получше. Думаю, что повыше, чем 86%, которые заявлены у DC UPS 60W.

Ну а девайсы прямо на клеммы аккума цеплять. Будет тот же самый эффект (напомню, что DC UPS 60W выход не стабилизирует. Сколько на аккуме есть, так и отправляет), но КПД уже 100%, а не 98%.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:51

  pesikot написав:
UA, как у тебя с аккумами ? плотность электролита всё ещё проверяешь или уже используешь аккумы ?

Чувствую себя перестраховщиком, АКБ за отключение садятся на менее чем 5% (по таблице)
Нафига я такую емкость зафигачил при наличии газа?
Внутри квартиры только AGM, на 12 вольтовое освещение, на ноут через адаптер на 19 вольт, ТВ (большой монитор + неттоп), на сигнализацию, на роутер. Все с отдельными автоматическими зарядками. Каждый прибор абсолютно автономен. Всего 11 независимых друг от друга систем. В 12 вольтовых системах АКБ должен быть возле потребителя. Все бесшумно.

Автобусные АКБ + мини СЕС + ветряк (бесполезный) через гибридный инвертор, то на холодильник, кофеварку и нагнетающею помпу для обратного осмоса отдельной системой.

Я когда читаю прайсы некоторых колег тут слегка офегиваю. Некоторые примеры стоят прилично дороже всей моей системы и даже неполные сутки не могут обеспечить комфорт. Представил себе жужание инвертора и зарядки целый день...Мазохисты :mrgreen:
ПС вы думаете сейчас найти человека способного починить вашу зарядную станцию?
Если даже найдете, сроки и цена вас удивят + могут ваш новенький акум заменить на уставший.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:55

  UA написав:могут ваш новенький акум заменить на уставший.
если "белый" сервис такое сделает с ним разорвут договор об гарантийном обслуживании, и денег он потеряет раз в 100 больше. серый сервис может сделать что угодно, не только это. может вместо нутрянки положить в пакете кирпичи и сказать соряньте мы такое не ремонтируем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:02

  pesikot написав:Я покупал свои 2 КВт, в пересчете на 1Квт, не дороже тебя
Но это было в 2022 году, ещё до первых серьёзных отключений

Давай угадаю. Для какого набуть медицинского оборудования?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:06

  pesikot написав:
Я покупал свои 2 КВт, в пересчете на 1Квт, не дороже тебя
Но это было в 2022 году, ещё до первых серьёзных отключений

Тебе понадобилось 2 года, чтобы понять необходимость зарядной станции

когда ты умрешь тебе понадобятся гроб и венки, сколько лет должно пройти чтобы ты это понял? уровень логики. Когда понадобился, тогда и купил. Еще летом был не особо нужен, пропетлял меньшими затратами. А покупать наперед все что может когда то понадобиться - редкий вздрочь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 28 лис, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:07

  Wirująświatła написав:
  UA написав:могут ваш новенький акум заменить на уставший.
если "белый" сервис такое сделает с ним разорвут договор об гарантийном обслуживании, и денег он потеряет раз в 100 больше. серый сервис может сделать что угодно, не только это. может вместо нутрянки положить в пакете кирпичи и сказать соряньте мы такое не ремонтируем.

Экофлоу это таки бренд. Старшие модели хорошо продуманы.
Блюэтти это такое себе изделие из комплектующих уровня алиэкспрес.
Их литиферум хуже литийиона в экофлоу.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:08

  UA написав:литийиона в экофлоу.
в экофлоу лиферы стоят. кстати на емкость гарантий нет. Даже у белых экофлоу. Но есть 14 дней на возврат (если куплено в нормальном месте)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:13

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:
Я покупал свои 2 КВт, в пересчете на 1Квт, не дороже тебя
Но это было в 2022 году, ещё до первых серьёзных отключений

Тебе понадобилось 2 года, чтобы понять необходимость зарядной станции

когда ты умрешь тебе понадобятся гроб и венки, сколько лет должно пройти чтобы ты это понял? уровень логики. Когда понадобился, тогда и купил. Еще летом был не особо нужен, пропетлял меньшими затратами. А покупать наперед все что может когда то понадобиться - редкий вздрочь.

У меня некоторые элементы электроавтономности были сделаны во время ремонта много лет назад. Роутер, сигнализация (10 дней автономности), большинство автономного освещения. Просто на освещении не везде были установлены АКБ.
Раз в пол года отключения были и до войны.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:15

  Wirująświatła написав:
  UA написав:литийиона в экофлоу.
в экофлоу лиферы стоят. кстати на емкость гарантий нет. Даже у белых экофлоу. Но есть 14 дней на возврат (если куплено в нормальном месте)

В моделях 2024 лиферы?
А в купленных в 2022 только в старших сериях.
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