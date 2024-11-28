Додано: Чет 28 лис, 2024 22:40

Faceless написав: В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби. В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби.

Речь не о проблемах (я же сам сказал, что работать будет), а в том, что литиевый аккум используется, как свинцовый, хотя он может гораздо больше. Зачем тогда ставить литиевый? Замечательно, что 20 Ач акка хватает на двое суток, но это же и значит, что тем несчастным 1 А этот акк будет после этого сутки заряжаться. Т.е. для режима условно нормальной подачи энергии, т.е. на 3 часа через 6, на пределе. А ведь мог бы этот акк зарядить за час, как тут хвастались, что большие зарядные станции могут, если бы зарядка не была такой чахоточной.Вообще для LiFePO4 и 12 В потребителей кажется, что идеальный вариант - это довольно тупой сетевой адаптер, который один раз настроить на желаемое ограничение по току и напряжение, подключить на акк и так и оставить. BMS на акке и так остановит заряд, а CC/CV, которые нужны для свинца, для лития это чистое баловство, которые только скорость заряда ограничивают почём зря. BMS на литиевых отлично разбирается сама, что в конце заряда ток нужно опустить, допустим, до 0.1c. Нечто вот такого типа:Но эта зарядка мощная и норовит врубить вентилятор (причём на низкой мощности заряда как раз его включает на полную), а для мелкой техники лучше бы подошло с мощностью пониже, но с пассивным охлаждением, а значит и КПД получше. Думаю, что повыше, чем 86%, которые заявлены у DC UPS 60W.Ну а девайсы прямо на клеммы аккума цеплять. Будет тот же самый эффект (напомню, что DC UPS 60W выход не стабилизирует. Сколько на аккуме есть, так и отправляет), но КПД уже 100%, а не 98%.