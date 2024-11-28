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Hotab написав:Бггг. Думав зараз ніжками з 23-го спуститись і
у меня квартира на 22м, хорошо видно ваш дом) лифты при отключениях работают(УК постаралась)), жильцы сбросились на оборудование для насосов воды/отопления(440тгрн) все работает, все довольны) квартирант доволен, и Я тоже)))
У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды)) Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.
Faceless написав:В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби.
Речь не о проблемах (я же сам сказал, что работать будет), а в том, что литиевый аккум используется, как свинцовый, хотя он может гораздо больше. Зачем тогда ставить литиевый? Замечательно, что 20 Ач акка хватает на двое суток, но это же и значит, что тем несчастным 1 А этот акк будет после этого сутки заряжаться. Т.е. для режима условно нормальной подачи энергии, т.е. на 3 часа через 6, на пределе. А ведь мог бы этот акк зарядить за час, как тут хвастались, что большие зарядные станции могут, если бы зарядка не была такой чахоточной.
Вообще для LiFePO4 и 12 В потребителей кажется, что идеальный вариант - это довольно тупой сетевой адаптер, который один раз настроить на желаемое ограничение по току и напряжение, подключить на акк и так и оставить. BMS на акке и так остановит заряд, а CC/CV, которые нужны для свинца, для лития это чистое баловство, которые только скорость заряда ограничивают почём зря. BMS на литиевых отлично разбирается сама, что в конце заряда ток нужно опустить, допустим, до 0.1c. Нечто вот такого типа: https://www.aliexpress.com/item/1005002930108123.html Но эта зарядка мощная и норовит врубить вентилятор (причём на низкой мощности заряда как раз его включает на полную), а для мелкой техники лучше бы подошло с мощностью пониже, но с пассивным охлаждением, а значит и КПД получше. Думаю, что повыше, чем 86%, которые заявлены у DC UPS 60W.
Ну а девайсы прямо на клеммы аккума цеплять. Будет тот же самый эффект (напомню, что DC UPS 60W выход не стабилизирует. Сколько на аккуме есть, так и отправляет), но КПД уже 100%, а не 98%.
pesikot написав: UA, как у тебя с аккумами ? плотность электролита всё ещё проверяешь или уже используешь аккумы ?
Чувствую себя перестраховщиком, АКБ за отключение садятся на менее чем 5% (по таблице) Нафига я такую емкость зафигачил при наличии газа? Внутри квартиры только AGM, на 12 вольтовое освещение, на ноут через адаптер на 19 вольт, ТВ (большой монитор + неттоп), на сигнализацию, на роутер. Все с отдельными автоматическими зарядками. Каждый прибор абсолютно автономен. Всего 11 независимых друг от друга систем. В 12 вольтовых системах АКБ должен быть возле потребителя. Все бесшумно.
Автобусные АКБ + мини СЕС + ветряк (бесполезный) через гибридный инвертор, то на холодильник, кофеварку и нагнетающею помпу для обратного осмоса отдельной системой.
Я когда читаю прайсы некоторых колег тут слегка офегиваю. Некоторые примеры стоят прилично дороже всей моей системы и даже неполные сутки не могут обеспечить комфорт. Представил себе жужание инвертора и зарядки целый день...Мазохисты ПС вы думаете сейчас найти человека способного починить вашу зарядную станцию? Если даже найдете, сроки и цена вас удивят + могут ваш новенький акум заменить на уставший.
UA написав:могут ваш новенький акум заменить на уставший.
если "белый" сервис такое сделает с ним разорвут договор об гарантийном обслуживании, и денег он потеряет раз в 100 больше. серый сервис может сделать что угодно, не только это. может вместо нутрянки положить в пакете кирпичи и сказать соряньте мы такое не ремонтируем.
pesikot написав: Я покупал свои 2 КВт, в пересчете на 1Квт, не дороже тебя Но это было в 2022 году, ещё до первых серьёзных отключений
Тебе понадобилось 2 года, чтобы понять необходимость зарядной станции
когда ты умрешь тебе понадобятся гроб и венки, сколько лет должно пройти чтобы ты это понял? уровень логики. Когда понадобился, тогда и купил. Еще летом был не особо нужен, пропетлял меньшими затратами. А покупать наперед все что может когда то понадобиться - редкий вздрочь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 28 лис, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:могут ваш новенький акум заменить на уставший.
если "белый" сервис такое сделает с ним разорвут договор об гарантийном обслуживании, и денег он потеряет раз в 100 больше. серый сервис может сделать что угодно, не только это. может вместо нутрянки положить в пакете кирпичи и сказать соряньте мы такое не ремонтируем.
Экофлоу это таки бренд. Старшие модели хорошо продуманы. Блюэтти это такое себе изделие из комплектующих уровня алиэкспрес. Их литиферум хуже литийиона в экофлоу.
pesikot написав: Я покупал свои 2 КВт, в пересчете на 1Квт, не дороже тебя Но это было в 2022 году, ещё до первых серьёзных отключений
Тебе понадобилось 2 года, чтобы понять необходимость зарядной станции
когда ты умрешь тебе понадобятся гроб и венки, сколько лет должно пройти чтобы ты это понял? уровень логики. Когда понадобился, тогда и купил. Еще летом был не особо нужен, пропетлял меньшими затратами. А покупать наперед все что может когда то понадобиться - редкий вздрочь.
У меня некоторые элементы электроавтономности были сделаны во время ремонта много лет назад. Роутер, сигнализация (10 дней автономности), большинство автономного освещения. Просто на освещении не везде были установлены АКБ. Раз в пол года отключения были и до войны.