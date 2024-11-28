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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:18

  UA написав:В моделях 2024 лиферы?
А в купленных в 2022 только в старших сериях.

https://topsolar.com.ua/zariadna-stants ... 2-256-vtch
еще и такое встречается
Літій-нікель-марганець-кобальт-оксидний (Li-NMC)
https://topsolar.com.ua/zaryadnaya-stan ... vt-606vtch
вся таблица менделеева в одном.
что интересно Гарантія 5 років
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:34

  Hotab написав:Тестовий запуск автономного живлення. Бо з 10-ї досі без промислової мережі е/е . І обіцяють до 17.00
Режим «нічого не ввімкнено, крім роутера , 2 телевізорів в режимі стендбай і мабуть власне споживання системи (тут я не впевнений, воно точно входить сюди?) - 20 Вт. Коли вмикається холодос - це ще + 85 Вт, але вмикається рідко, мікрохвильовка десь 1200, але там робота до хвилини. Тепла підлога в санвузлі - 200Вт. Не обовʼязкова опція, вона кілька годин і так віддає Т.
Здивував один з кондиціонерів. Якщо інверторний прогнозовано плавно нарощував споживання. (на те він і інверторний) , то чомусь on/of-ний купер-хантер також за 5 хвилин став поступово кочегарити з 0.2 до 0.9 Квт/год. Хоча це наче звичайна «сімка» з паспортним споживанням 0.7 кВт.

Поки що все влаштовує. Якщо хоча б 50/50 є світло / нема світла - а не помічу проблем.

Пром. тариф на ЭЭ. Коммерческая автономная котельная с тарифом в 2-3 раза выше, чем в Киевтеплоэнерго?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:39

  Wirująświatła написав:
  UA написав:В моделях 2024 лиферы?
А в купленных в 2022 только в старших сериях.

https://topsolar.com.ua/zariadna-stants ... 2-256-vtch
еще и такое встречается
Літій-нікель-марганець-кобальт-оксидний (Li-NMC)
https://topsolar.com.ua/zaryadnaya-stan ... vt-606vtch
вся таблица менделеева в одном.
что интересно Гарантія 5 років

256 Вт·ч
Из них инвертор и плата управления сожрет 100 вт
Знущання якесь.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:43

  Hotab написав:У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды))
Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее
Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.

Ты это взял в аренду?
Хотя это не самая большая твоя странность.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:34

  UA написав:
  Hotab написав:У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды))
Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее
Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.

Ты это взял в аренду?
Хотя это не самая большая твоя странность.

хорошо что в аренду, можно съехать на низкие этажи с газом. Или лучше в пригород, в частный сектор, где на крайняк и буржуйку можно растопить. а если своё никуда не съедешь, сиди и кукуй.
Wirująświatła
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  #<1 ... 91929394
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