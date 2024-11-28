Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав:Тестовий запуск автономного живлення. Бо з 10-ї досі без промислової мережі е/е . І обіцяють до 17.00 Режим «нічого не ввімкнено, крім роутера , 2 телевізорів в режимі стендбай і мабуть власне споживання системи (тут я не впевнений, воно точно входить сюди?) - 20 Вт. Коли вмикається холодос - це ще + 85 Вт, але вмикається рідко, мікрохвильовка десь 1200, але там робота до хвилини. Тепла підлога в санвузлі - 200Вт. Не обовʼязкова опція, вона кілька годин і так віддає Т. Здивував один з кондиціонерів. Якщо інверторний прогнозовано плавно нарощував споживання. (на те він і інверторний) , то чомусь on/of-ний купер-хантер також за 5 хвилин став поступово кочегарити з 0.2 до 0.9 Квт/год. Хоча це наче звичайна «сімка» з паспортним споживанням 0.7 кВт.
Поки що все влаштовує. Якщо хоча б 50/50 є світло / нема світла - а не помічу проблем.
Пром. тариф на ЭЭ. Коммерческая автономная котельная с тарифом в 2-3 раза выше, чем в Киевтеплоэнерго? Камус Мисто для людей Модные МОПы
Hotab написав:У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды)) Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.
Ты это взял в аренду? Хотя это не самая большая твоя странность.
Hotab написав:У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды)) Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.
Ты это взял в аренду? Хотя это не самая большая твоя странность.
хорошо что в аренду, можно съехать на низкие этажи с газом. Или лучше в пригород, в частный сектор, где на крайняк и буржуйку можно растопить. а если своё никуда не съедешь, сиди и кукуй.