Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав:Тестовий запуск автономного живлення. Бо з 10-ї досі без промислової мережі е/е . І обіцяють до 17.00 Режим «нічого не ввімкнено, крім роутера , 2 телевізорів в режимі стендбай і мабуть власне споживання системи (тут я не впевнений, воно точно входить сюди?) - 20 Вт. Коли вмикається холодос - це ще + 85 Вт, але вмикається рідко, мікрохвильовка десь 1200, але там робота до хвилини. Тепла підлога в санвузлі - 200Вт. Не обовʼязкова опція, вона кілька годин і так віддає Т. Здивував один з кондиціонерів. Якщо інверторний прогнозовано плавно нарощував споживання. (на те він і інверторний) , то чомусь on/of-ний купер-хантер також за 5 хвилин став поступово кочегарити з 0.2 до 0.9 Квт/год. Хоча це наче звичайна «сімка» з паспортним споживанням 0.7 кВт.
Поки що все влаштовує. Якщо хоча б 50/50 є світло / нема світла - а не помічу проблем.
Пром. тариф на ЭЭ. Коммерческая автономная котельная с тарифом в 2-3 раза выше, чем в Киевтеплоэнерго? Камус Мисто для людей Модные МОПы
Hotab написав:У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды)) Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.
Ты это взял в аренду? Хотя это не самая большая твоя странность.
Hotab написав:У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды)) Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.
Ты это взял в аренду? Хотя это не самая большая твоя странность.
хорошо что в аренду, можно съехать на низкие этажи с газом. Или лучше в пригород, в частный сектор, где на крайняк и буржуйку можно растопить. а если своё никуда не съедешь, сиди и кукуй.
Hotab написав:Тестовий запуск автономного живлення. Бо з 10-ї досі без промислової мережі е/е . І обіцяють до 17.00 Режим «нічого не ввімкнено, крім роутера , 2 телевізорів в режимі стендбай і мабуть власне споживання системи (тут я не впевнений, воно точно входить сюди?) - 20 Вт. Коли вмикається холодос - це ще + 85 Вт, але вмикається рідко, мікрохвильовка десь 1200, але там робота до хвилини. Тепла підлога в санвузлі - 200Вт. Не обовʼязкова опція, вона кілька годин і так віддає Т. Здивував один з кондиціонерів. Якщо інверторний прогнозовано плавно нарощував споживання. (на те він і інверторний) , то чомусь on/of-ний купер-хантер також за 5 хвилин став поступово кочегарити з 0.2 до 0.9 Квт/год. Хоча це наче звичайна «сімка» з паспортним споживанням 0.7 кВт.
Поки що все влаштовує. Якщо хоча б 50/50 є світло / нема світла - а не помічу проблем.
с кондиционером так и должно быть, он же накачивает хладагент во внешний блок, и с повышением давления растет и потребляемая мощность на его преодоление
Faceless написав:В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби.
Речь не о проблемах (я же сам сказал, что работать будет), а в том, что литиевый аккум используется, как свинцовый, хотя он может гораздо больше. Зачем тогда ставить литиевый? Замечательно, что 20 Ач акка хватает на двое суток, но это же и значит, что тем несчастным 1 А этот акк будет после этого сутки заряжаться. Т.е. для режима условно нормальной подачи энергии, т.е. на 3 часа через 6, на пределе. А ведь мог бы этот акк зарядить за час, как тут хвастались, что большие зарядные станции могут, если бы зарядка не была такой чахоточной.
Ну по-перше там до 2А зарядка, а не 1. По-друге, сому літієві - бо свинцеві (гель чи агм) за рік вже геть втратять ємність та й громіздкі. Також там є і зі стабілізацією на виході, кому то треба
UA написав:Внутри квартиры только AGM, на 12 вольтовое освещение, на ноут через адаптер на 19 вольт, ТВ (большой монитор + неттоп), на сигнализацию, на роутер. Все с отдельными автоматическими зарядками. Каждый прибор абсолютно автономен. Всего 11 независимых друг от друга систем. В 12 вольтовых системах АКБ должен быть возле потребителя. Все бесшумно.
Це що, весь дім заставлений тими "системами" з купою дротів?