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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 92939495>
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:34

  Hotab написав:Тестовий запуск автономного живлення. Бо з 10-ї досі без промислової мережі е/е . І обіцяють до 17.00
Режим «нічого не ввімкнено, крім роутера , 2 телевізорів в режимі стендбай і мабуть власне споживання системи (тут я не впевнений, воно точно входить сюди?) - 20 Вт. Коли вмикається холодос - це ще + 85 Вт, але вмикається рідко, мікрохвильовка десь 1200, але там робота до хвилини. Тепла підлога в санвузлі - 200Вт. Не обовʼязкова опція, вона кілька годин і так віддає Т.
Здивував один з кондиціонерів. Якщо інверторний прогнозовано плавно нарощував споживання. (на те він і інверторний) , то чомусь on/of-ний купер-хантер також за 5 хвилин став поступово кочегарити з 0.2 до 0.9 Квт/год. Хоча це наче звичайна «сімка» з паспортним споживанням 0.7 кВт.

Поки що все влаштовує. Якщо хоча б 50/50 є світло / нема світла - а не помічу проблем.

Пром. тариф на ЭЭ. Коммерческая автономная котельная с тарифом в 2-3 раза выше, чем в Киевтеплоэнерго?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:39

  Wirująświatła написав:
  UA написав:В моделях 2024 лиферы?
А в купленных в 2022 только в старших сериях.

https://topsolar.com.ua/zariadna-stants ... 2-256-vtch
еще и такое встречается
Літій-нікель-марганець-кобальт-оксидний (Li-NMC)
https://topsolar.com.ua/zaryadnaya-stan ... vt-606vtch
вся таблица менделеева в одном.
что интересно Гарантія 5 років

256 Вт·ч
Из них инвертор и плата управления сожрет 100 вт
Знущання якесь.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 23:43

  Hotab написав:У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды))
Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее
Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.

Ты это взял в аренду?
Хотя это не самая большая твоя странность.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 00:34

  UA написав:
  Hotab написав:У нас наверное тоже все будет)) Когда-то. И аккумы на лифты, и на насосы воды))
Эпоха перемен: ушли от УК, ОСББ только сформировали. Котельная на крыше еще не передана. Греемся э/э . Но вот с 10.00 две секции мерзнем)) У меня пока держится 19-20.. Но мне 21-22 приятнее
Надеюсь починят и мерзнуть перестанем.

Ты это взял в аренду?
Хотя это не самая большая твоя странность.

хорошо что в аренду, можно съехать на низкие этажи с газом. Или лучше в пригород, в частный сектор, где на крайняк и буржуйку можно растопить. а если своё никуда не съедешь, сиди и кукуй.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 01:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Завтра чёрная пятница, подскажите где присмотреть хорошую зарядную станцию?

Хотелось бы что-то уровня Экофлоу Ривер 2 Про 800вт
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 01:50

  Hotab написав:Тестовий запуск автономного живлення. Бо з 10-ї досі без промислової мережі е/е . І обіцяють до 17.00
Режим «нічого не ввімкнено, крім роутера , 2 телевізорів в режимі стендбай і мабуть власне споживання системи (тут я не впевнений, воно точно входить сюди?) - 20 Вт. Коли вмикається холодос - це ще + 85 Вт, але вмикається рідко, мікрохвильовка десь 1200, але там робота до хвилини. Тепла підлога в санвузлі - 200Вт. Не обовʼязкова опція, вона кілька годин і так віддає Т.
Здивував один з кондиціонерів. Якщо інверторний прогнозовано плавно нарощував споживання. (на те він і інверторний) , то чомусь on/of-ний купер-хантер також за 5 хвилин став поступово кочегарити з 0.2 до 0.9 Квт/год. Хоча це наче звичайна «сімка» з паспортним споживанням 0.7 кВт.

Поки що все влаштовує. Якщо хоча б 50/50 є світло / нема світла - а не помічу проблем.



с кондиционером так и должно быть, он же накачивает хладагент во внешний блок, и с повышением давления растет и потребляемая мощность на его преодоление
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 02:34

UA

Пром. тариф на ЭЭ


Наркоман или деменция?
Обычный тариф, с двузонными счетчиками.
Не знаю у кого там какой тариф для насосов на газовой котельне на крыше, жители платят за гигабайт тепла по инд. счетчику.

smdtranz

с кондиционером так и должно быть, он же накачивает


Та разобрался, второй конд тоже инвентарный, хотя и 7-ка. Покупался в мое отсутствие, я и не знал.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 05:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

moveton написав:
  Faceless написав:В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби.

Речь не о проблемах (я же сам сказал, что работать будет), а в том, что литиевый аккум используется, как свинцовый, хотя он может гораздо больше. Зачем тогда ставить литиевый? Замечательно, что 20 Ач акка хватает на двое суток, но это же и значит, что тем несчастным 1 А этот акк будет после этого сутки заряжаться. Т.е. для режима условно нормальной подачи энергии, т.е. на 3 часа через 6, на пределе. А ведь мог бы этот акк зарядить за час, как тут хвастались, что большие зарядные станции могут, если бы зарядка не была такой чахоточной.

Ну по-перше там до 2А зарядка, а не 1. По-друге, сому літієві - бо свинцеві (гель чи агм) за рік вже геть втратять ємність та й громіздкі.
Також там є і зі стабілізацією на виході, кому то треба
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 05:06

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

UA написав:Внутри квартиры только AGM, на 12 вольтовое освещение, на ноут через адаптер на 19 вольт, ТВ (большой монитор + неттоп), на сигнализацию, на роутер. Все с отдельными автоматическими зарядками. Каждый прибор абсолютно автономен. Всего 11 независимых друг от друга систем. В 12 вольтовых системах АКБ должен быть возле потребителя. Все бесшумно.

Це що, весь дім заставлений тими "системами" з купою дротів?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 07:00

  Andrey2512 написав:Завтра чёрная пятница, подскажите где присмотреть хорошую зарядную станцию?

Хотелось бы что-то уровня Экофлоу Ривер 2 Про 800вт

Присмотрите в интернете :D
https://ecodrive.in.ua/ru/zaryadni-stan ... =172-56815
Wirująświatła
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