moveton написав:

Faceless написав: В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби. В мене підключено ліфепо акум і проблем немає. Струм невисокий але ж і акум не треба якийсь величезний, споживання ж мізерне. В мене на 20Аг і тягне майже дві доби.

Речь не о проблемах (я же сам сказал, что работать будет), а в том, что литиевый аккум используется, как свинцовый, хотя он может гораздо больше. Зачем тогда ставить литиевый? Замечательно, что 20 Ач акка хватает на двое суток, но это же и значит, что тем несчастным 1 А этот акк будет после этого сутки заряжаться. Т.е. для режима условно нормальной подачи энергии, т.е. на 3 часа через 6, на пределе. А ведь мог бы этот акк зарядить за час, как тут хвастались, что большие зарядные станции могут, если бы зарядка не была такой чахоточной.