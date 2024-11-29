2 A - это на свежих моделях. Пишут, что два года назад был 1. Но и сейчас всё равно маловато. Чтобы толково утилизировать возможности 20 Ач акка надо бы 5-10 А.
Свинец не такой уж габаритный. Он больше тяжёлый. Но это при стационарном монтировании не существенно. Ёмкость, наверное, теряет быстрее, но и сам дешевле. Нужно считать. Литий, кстати, с его последовательно соединёнными банками тоже может в сборке быстро в разы ёмкость потерять. При этом большинство банок нормальные, но несколько паршивых всё портят. Тогда можно разобрать и пытаться продавать оставшиеся (таких продавцов на OLX много), а вот менять плохие и продолжать этим акком пользоваться говорят, что не рентабельно.
Модель со стабилизацией я видел. Как и цену этой стабилизации - минус 5% к КПД. Но я об обратном: что на уровне БП эта стабилизация действительно не особенно требуется. А значит запитываться напрямую с акка не хуже по качеству питания, но проще и эффективнее. А со стороны розетки поставить нечто
Вообще подумал, что тут могут подойти комплектные зарядки от китайских аккумов. Они на 10 А, что по времени заряда бестолково для 100 Ач аккума (точно так же, как 2 А бестолкова для 20 Ач, не говоря уж про 1 А), а вот для мелких аккумов и мощностей может и будет интересно. Во всяком случае, в отличие от мощных зарядок, они не врубают вентиляторы, когда питать нечего. Надо будет попробовать, а то у меня уже три таких без дела валяются.