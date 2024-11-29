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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 07:36

  Faceless написав:Ну по-перше там до 2А зарядка, а не 1. По-друге, сому літієві - бо свинцеві (гель чи агм) за рік вже геть втратять ємність та й громіздкі.
Також там є і зі стабілізацією на виході, кому то треба

2 A - это на свежих моделях. Пишут, что два года назад был 1. Но и сейчас всё равно маловато. Чтобы толково утилизировать возможности 20 Ач акка надо бы 5-10 А.

Свинец не такой уж габаритный. Он больше тяжёлый. Но это при стационарном монтировании не существенно. Ёмкость, наверное, теряет быстрее, но и сам дешевле. Нужно считать. Литий, кстати, с его последовательно соединёнными банками тоже может в сборке быстро в разы ёмкость потерять. При этом большинство банок нормальные, но несколько паршивых всё портят. Тогда можно разобрать и пытаться продавать оставшиеся (таких продавцов на OLX много), а вот менять плохие и продолжать этим акком пользоваться говорят, что не рентабельно.

Модель со стабилизацией я видел. Как и цену этой стабилизации - минус 5% к КПД. Но я об обратном: что на уровне БП эта стабилизация действительно не особенно требуется. А значит запитываться напрямую с акка не хуже по качеству питания, но проще и эффективнее. А со стороны розетки поставить нечто такое. В разы дешевле той украинской коробочки и ток выше. Не удивлюсь, если и для питания от розетки КПД при этом получится побольше 86%. Если хочется ещё больше ток, то можно и его старшего брата, но он уже относительно дорогой и с кулером, который не понятно насколько активен при низких нагрузках (там как-то невнятно в каментах).

Вообще подумал, что тут могут подойти комплектные зарядки от китайских аккумов. Они на 10 А, что по времени заряда бестолково для 100 Ач аккума (точно так же, как 2 А бестолкова для 20 Ач, не говоря уж про 1 А), а вот для мелких аккумов и мощностей может и будет интересно. Во всяком случае, в отличие от мощных зарядок, они не врубают вентиляторы, когда питать нечего. Надо будет попробовать, а то у меня уже три таких без дела валяются.
moveton
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