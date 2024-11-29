Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Faceless написав:Ну по-перше там до 2А зарядка, а не 1. По-друге, сому літієві - бо свинцеві (гель чи агм) за рік вже геть втратять ємність та й громіздкі. Також там є і зі стабілізацією на виході, кому то треба
2 A - это на свежих моделях. Пишут, что два года назад был 1. Но и сейчас всё равно маловато. Чтобы толково утилизировать возможности 20 Ач акка надо бы 5-10 А.
Свинец не такой уж габаритный. Он больше тяжёлый. Но это при стационарном монтировании не существенно. Ёмкость, наверное, теряет быстрее, но и сам дешевле. Нужно считать. Литий, кстати, с его последовательно соединёнными банками тоже может в сборке быстро в разы ёмкость потерять. При этом большинство банок нормальные, но несколько паршивых всё портят. Тогда можно разобрать и пытаться продавать оставшиеся (таких продавцов на OLX много), а вот менять плохие и продолжать этим акком пользоваться говорят, что не рентабельно.
Модель со стабилизацией я видел. Как и цену этой стабилизации - минус 5% к КПД. Но я об обратном: что на уровне БП эта стабилизация действительно не особенно требуется. А значит запитываться напрямую с акка не хуже по качеству питания, но проще и эффективнее. А со стороны розетки поставить нечто такое. В разы дешевле той украинской коробочки и ток выше. Не удивлюсь, если и для питания от розетки КПД при этом получится побольше 86%. Если хочется ещё больше ток, то можно и его старшего брата, но он уже относительно дорогой и с кулером, который не понятно насколько активен при низких нагрузках (там как-то невнятно в каментах).
Вообще подумал, что тут могут подойти комплектные зарядки от китайских аккумов. Они на 10 А, что по времени заряда бестолково для 100 Ач аккума (точно так же, как 2 А бестолкова для 20 Ач, не говоря уж про 1 А), а вот для мелких аккумов и мощностей может и будет интересно. Во всяком случае, в отличие от мощных зарядок, они не врубают вентиляторы, когда питать нечего. Надо будет попробовать, а то у меня уже три таких без дела валяются.
UA написав:Внутри квартиры только AGM, на 12 вольтовое освещение, на ноут через адаптер на 19 вольт, ТВ (большой монитор + неттоп), на сигнализацию, на роутер. Все с отдельными автоматическими зарядками. Каждый прибор абсолютно автономен. Всего 11 независимых друг от друга систем. В 12 вольтовых системах АКБ должен быть возле потребителя. Все бесшумно.
Це що, весь дім заставлений тими "системами" з купою дротів?
Частково, так. Кислотні АКБ та інвертор за межами квартири підходах на техповерх жужить і нікому не заважає. Частково в коморці 1,5 кв. метр спеціально спроектованій при ремонті під низьковольтне обладнання, відеонагляд та ін.
Hotab написав:Наркоман или деменция? Обычный тариф, с двузонными счетчиками. Не знаю у кого там какой тариф для насосов на газовой котельне на крыше, жители платят за гигабайт тепла по инд. счетчику.
1.Хоттаб, тепло на отрез в метрах продают, а не в гигабайтах 2. Почему ты и другие жители ЭЭ греются? 3. Как тебя занесло в такую недооцененную локацию?
Я помню какие в первой "Матрице" были вертолёты, а в них пулемётчики и пилоты. Они все из цифр были, их так на борту "Навуходоносора" и опознавали, по количеству гигабайтов на винте и "цинков" из битов под пулемётом. Курсант вырос на этом фильме поэтому отставить аллюзии и поллюции!