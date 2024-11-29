Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 92939495 Додано: П'ят 29 лис, 2024 07:36 Faceless написав: Ну по-перше там до 2А зарядка, а не 1. По-друге, сому літієві - бо свинцеві (гель чи агм) за рік вже геть втратять ємність та й громіздкі.

Також там є і зі стабілізацією на виході, кому то треба Ну по-перше там до 2А зарядка, а не 1. По-друге, сому літієві - бо свинцеві (гель чи агм) за рік вже геть втратять ємність та й громіздкі.Також там є і зі стабілізацією на виході, кому то треба

2 A - это на свежих моделях. Пишут, что два года назад был 1. Но и сейчас всё равно маловато. Чтобы толково утилизировать возможности 20 Ач акка надо бы 5-10 А.



Свинец не такой уж габаритный. Он больше тяжёлый. Но это при стационарном монтировании не существенно. Ёмкость, наверное, теряет быстрее, но и сам дешевле. Нужно считать. Литий, кстати, с его последовательно соединёнными банками тоже может в сборке быстро в разы ёмкость потерять. При этом большинство банок нормальные, но несколько паршивых всё портят. Тогда можно разобрать и пытаться продавать оставшиеся (таких продавцов на OLX много), а вот менять плохие и продолжать этим акком пользоваться говорят, что не рентабельно.



Модель со стабилизацией я видел. Как и цену этой стабилизации - минус 5% к КПД. Но я об обратном: что на уровне БП эта стабилизация действительно не особенно требуется. А значит запитываться напрямую с акка не хуже по качеству питания, но проще и эффективнее. А со стороны розетки поставить нечто такое . В разы дешевле той украинской коробочки и ток выше. Не удивлюсь, если и для питания от розетки КПД при этом получится побольше 86%. Если хочется ещё больше ток, то можно и его старшего брата , но он уже относительно дорогой и с кулером, который не понятно насколько активен при низких нагрузках (там как-то невнятно в каментах).



Вообще подумал, что тут могут подойти комплектные зарядки от китайских аккумов. Они на 10 А, что по времени заряда бестолково для 100 Ач аккума (точно так же, как 2 А бестолкова для 20 Ач, не говоря уж про 1 А), а вот для мелких аккумов и мощностей может и будет интересно. Во всяком случае, в отличие от мощных зарядок, они не врубают вентиляторы, когда питать нечего. Надо будет попробовать, а то у меня уже три таких без дела валяются. 2 A - это на свежих моделях. Пишут, что два года назад был 1. Но и сейчас всё равно маловато. Чтобы толково утилизировать возможности 20 Ач акка надо бы 5-10 А.Свинец не такой уж габаритный. Он больше тяжёлый. Но это при стационарном монтировании не существенно. Ёмкость, наверное, теряет быстрее, но и сам дешевле. Нужно считать. Литий, кстати, с его последовательно соединёнными банками тоже может в сборке быстро в разы ёмкость потерять. При этом большинство банок нормальные, но несколько паршивых всё портят. Тогда можно разобрать и пытаться продавать оставшиеся (таких продавцов на OLX много), а вот менять плохие и продолжать этим акком пользоваться говорят, что не рентабельно.Модель со стабилизацией я видел. Как и цену этой стабилизации - минус 5% к КПД. Но я об обратном: что на уровне БП эта стабилизация действительно не особенно требуется. А значит запитываться напрямую с акка не хуже по качеству питания, но проще и эффективнее. А со стороны розетки поставить нечто. В разы дешевле той украинской коробочки и ток выше. Не удивлюсь, если и для питания от розетки КПД при этом получится побольше 86%. Если хочется ещё больше ток, то можно и его, но он уже относительно дорогой и с кулером, который не понятно насколько активен при низких нагрузках (там как-то невнятно в каментах).Вообще подумал, что тут могут подойти комплектные зарядки от китайских аккумов. Они на 10 А, что по времени заряда бестолково для 100 Ач аккума (точно так же, как 2 А бестолкова для 20 Ач, не говоря уж про 1 А), а вот для мелких аккумов и мощностей может и будет интересно. Во всяком случае, в отличие от мощных зарядок, они не врубают вентиляторы, когда питать нечего. Надо будет попробовать, а то у меня уже три таких без дела валяются. moveton

Повідомлень: 4916 З нами з: 23.03.18 Подякував: 38 раз. Подякували: 569 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:16 Hotab написав: Наркоман или деменция?

Обычный тариф, с двузонными счетчиками.

Не знаю у кого там какой тариф для насосов на газовой котельне на крыше, жители платят за гигабайт тепла по инд. счетчику.

Наркоман или деменция?Обычный тариф, с двузонными счетчиками.Не знаю у кого там какой тариф для насосов на газовой котельне на крыше, жители платят за гигабайт тепла по инд. счетчику.

1.Хоттаб, тепло на отрез в метрах продают, а не в гигабайтах

2. Почему ты и другие жители ЭЭ греются?

3. Как тебя занесло в такую недооцененную локацию? 1.Хоттаб, тепло на отрез в метрах продают, а не в гигабайтах2. Почему ты и другие жители ЭЭ греются?3. Как тебя занесло в такую недооцененную локацию? UA Повідомлень: 9101 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1867 раз. Подякували: 2296 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:25 Faceless написав: UA написав: Внутри квартиры только AGM, на 12 вольтовое освещение, на ноут через адаптер на 19 вольт, ТВ (большой монитор + неттоп), на сигнализацию, на роутер. Все с отдельными автоматическими зарядками. Каждый прибор абсолютно автономен. Всего 11 независимых друг от друга систем. В 12 вольтовых системах АКБ должен быть возле потребителя. Все бесшумно.



Це що, весь дім заставлений тими "системами" з купою дротів? Це що, весь дім заставлений тими "системами" з купою дротів?

Частково, так.

Кислотні АКБ та інвертор за межами квартири підходах на техповерх жужить і нікому не заважає.

Частково в коморці 1,5 кв. метр спеціально спроектованій при ремонті під низьковольтне обладнання, відеонагляд та ін. Частково, так.Кислотні АКБ та інвертор за межами квартири підходах на техповерх жужить і нікому не заважає.Частково в коморці 1,5 кв. метр спеціально спроектованій при ремонті під низьковольтне обладнання, відеонагляд та ін. UA Повідомлень: 9101 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1867 раз. Подякували: 2296 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:28 UA написав: Hotab написав: Наркоман или деменция?

Обычный тариф, с двузонными счетчиками.

Не знаю у кого там какой тариф для насосов на газовой котельне на крыше, жители платят за гигабайт тепла по инд. счетчику.

Наркоман или деменция?Обычный тариф, с двузонными счетчиками.Не знаю у кого там какой тариф для насосов на газовой котельне на крыше, жители платят за гигабайт тепла по инд. счетчику.

1.Хоттаб, тепло на отрез в метрах продают, а не в гигабайтах

2. Почему ты и другие жители ЭЭ греются?

3. Как тебя занесло в такую недооцененную локацию? 1.Хоттаб, тепло на отрез в метрах продают, а не в гигабайтах2. Почему ты и другие жители ЭЭ греются?3. Как тебя занесло в такую недооцененную локацию?

Я помню какие в первой "Матрице" были вертолёты, а в них пулемётчики и пилоты.

Они все из цифр были, их так на борту "Навуходоносора" и опознавали, по количеству гигабайтов на винте и "цинков" из битов под пулемётом.

Курсант вырос на этом фильме поэтому отставить аллюзии и поллюции! Я помню какие в первой "Матрице" были вертолёты, а в них пулемётчики и пилоты.Они все из цифр были, их так на борту "Навуходоносора" и опознавали, по количеству гигабайтов на винте и "цинков" из битов под пулемётом.Курсант вырос на этом фильме поэтому отставить аллюзии и поллюции! барабашов Повідомлень: 4559 З нами з: 16.06.15 Подякував: 284 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:36 UA написав: Почему ты и другие жители ЭЭ греются? Почему ты и другие жители ЭЭ греются? в Ирпене вся коммерция э.э. греется. Газоли на 1х этажах нет. Тепло идёт из вентиляции. Видимо в неё же встроены тэны. в Ирпене вся коммерция э.э. греется. Газоли на 1х этажах нет. Тепло идёт из вентиляции. Видимо в неё же встроены тэны. Wirująświatła

Повідомлень: 25915 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2417 раз. Подякували: 3392 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 92939495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_