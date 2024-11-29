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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:03

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:Скажи какой экономический смысл аккумуляторами за 1+куе греть еду? это как на вертолёте за спичками летать. купи кемпинговую плитку и газовый баллон к ней. Цена вопроса 200 грн.
https://detali.org.ua/ru/264657-plita-g ... m-167.html
Безпека і зручність. Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
Але щодо підключення до інвертора плити я б таки відмовляв. Коли спрацьовує автоматичне перемикання, можна і не помітити і продовжувати щось готувати, як зазвичай, і за годину просадити пів батареї тільки на плиту. Для розігріву є мікрохвильовка, щось приготувати - краще тоді вже в мультиварці. Бо якщо вимкнення на 8-12 годин, а не помітиш і поставиш борщ варити, то так і просадиш батарею.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:22

  Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html

Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:39

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html

Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.
До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.
І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?
І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:00

  Faceless написав:І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
давайте. туристическая плитка + небольшой баллон = 200-250 грн. Сколько стоит станция на 2-3квт в пике способный стартануть свч без перегрузки? скажем 20кгрн

износ электроники как будем считать, тех же транзисторов которые раскаляются от таких нагрузок. Стоимость ремонта туристического таганка и инвертора тоже сравним. Потенциально то и другое может сломаться. То что удобнее согласен. Я сам открытым огнем редко пользуюсь. Есть гриль и мультиварка. Но инвертором я бы их не запитывал имея альтернативу в 100 раз дешевле. Это как айфоном гвозди забивать.

Для газ котла и мониторов с ноутбуками альтернатив дешевле нет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:32

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
давайте. туристическая плитка + небольшой баллон = 200-250 грн. Сколько стоит станция на 2-3квт в пике способный стартануть свч без перегрузки? скажем 20кгрн

износ электроники как будем считать, тех же транзисторов которые раскаляются от таких нагрузок. Стоимость ремонта туристического таганка и инвертора тоже сравним. Потенциально то и другое может сломаться. То что удобнее согласен. Я сам открытым огнем редко пользуюсь. Есть гриль и мультиварка. Но инвертором я бы их не запитывал имея альтернативу в 100 раз дешевле. Это как айфоном гвозди забивать.

Для газ котла и мониторов с ноутбуками альтернатив дешевле нет.
Цікаво у вас виходить "в 100 раз дешевше".
По-перше, станцію чи інвертор ставлять не суто для мікрохвильової, це тільки один з багатьох приладів, що можуть працювати. Працюватиме ця система роками, і десятки, може й сотні разів стане в нагоді. Тому не можна всю вартість системи переносити суто на вартість користування мікрохвильовкою.
Газові балони ви купуватимете суто для плитки. Для кемпінгової плитки балон витрачатиметься за 2-3 дні. Якщо любите заварювати чай чи каву то ще менше.
Умовно, якщо рік вимкнення щодня то в кращому разі при балоні на три дні і кожен по 250 грн ви на балони витрачаєте більше 30к грн. І згенеруєте величезну кількість тих порожніх балонів. Ну як, в сто разів дешевше?

І от щойно в новинах: Вибухнув газовий балон в квартирі на Березняках на електроплиті після увімкнення світла.

Двоє малих дітей були самі вдома. Всі живі.

Це про безпеку
Faceless
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