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Безпека і зручність. Газові портативні плитки це вже на крайній випадок. Але щодо підключення до інвертора плити я б таки відмовляв. Коли спрацьовує автоматичне перемикання, можна і не помітити і продовжувати щось готувати, як зазвичай, і за годину просадити пів батареї тільки на плиту. Для розігріву є мікрохвильовка, щось приготувати - краще тоді вже в мультиварці. Бо якщо вимкнення на 8-12 годин, а не помітиш і поставиш борщ варити, то так і просадиш батарею.
Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html
Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.
Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html
Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.
До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття. І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою? І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
Faceless написав:І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
давайте. туристическая плитка + небольшой баллон = 200-250 грн. Сколько стоит станция на 2-3квт в пике способный стартануть свч без перегрузки? скажем 20кгрн
износ электроники как будем считать, тех же транзисторов которые раскаляются от таких нагрузок. Стоимость ремонта туристического таганка и инвертора тоже сравним. Потенциально то и другое может сломаться. То что удобнее согласен. Я сам открытым огнем редко пользуюсь. Есть гриль и мультиварка. Но инвертором я бы их не запитывал имея альтернативу в 100 раз дешевле. Это как айфоном гвозди забивать.
Для газ котла и мониторов с ноутбуками альтернатив дешевле нет.
Faceless написав:І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
давайте. туристическая плитка + небольшой баллон = 200-250 грн. Сколько стоит станция на 2-3квт в пике способный стартануть свч без перегрузки? скажем 20кгрн
износ электроники как будем считать, тех же транзисторов которые раскаляются от таких нагрузок. Стоимость ремонта туристического таганка и инвертора тоже сравним. Потенциально то и другое может сломаться. То что удобнее согласен. Я сам открытым огнем редко пользуюсь. Есть гриль и мультиварка. Но инвертором я бы их не запитывал имея альтернативу в 100 раз дешевле. Это как айфоном гвозди забивать.
Для газ котла и мониторов с ноутбуками альтернатив дешевле нет.
Цікаво у вас виходить "в 100 раз дешевше". По-перше, станцію чи інвертор ставлять не суто для мікрохвильової, це тільки один з багатьох приладів, що можуть працювати. Працюватиме ця система роками, і десятки, може й сотні разів стане в нагоді. Тому не можна всю вартість системи переносити суто на вартість користування мікрохвильовкою. Газові балони ви купуватимете суто для плитки. Для кемпінгової плитки балон витрачатиметься за 2-3 дні. Якщо любите заварювати чай чи каву то ще менше. Умовно, якщо рік вимкнення щодня то в кращому разі при балоні на три дні і кожен по 250 грн ви на балони витрачаєте більше 30к грн. І згенеруєте величезну кількість тих порожніх балонів. Ну як, в сто разів дешевше?
І от щойно в новинах: Вибухнув газовий балон в квартирі на Березняках на електроплиті після увімкнення світла.
Двоє малих дітей були самі вдома. Всі живі. ㅤ Це про безпеку