Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:55



Але щодо підключення до інвертора плити я б таки відмовляв. Коли спрацьовує автоматичне перемикання, можна і не помітити і продовжувати щось готувати, як зазвичай, і за годину просадити пів батареї тільки на плиту.





Ну по перше я завжди чую коли «лягає» промислова мережа, і вмикається резервна. АВР доволі голосно «щолкає». Настільки голосно, що на ніч я взагалі ставлю в «ручне», хай краще все вимкнеться в квартирі, ніж воно мене розбудить.Тобто вдень, після оцього щолчка я просто йду і вимикаю потужні споживачі, які саме працюють і без яких я обійдусь (та сама тепла підлога чи працюючі одночасно 2 кондиціонери). Це займає 30 сек і за цей час не висаджується нічого.Які плюси? Якщо на інд.плиті саме щось доварювалось і там треба лише 5-10 хвилин в режимі «3..4» (це десь до 500Вт/год) , то хай воно довариться. 50-100 втрачених ват мені ролі не зіграють.Це мізер.Кондиціонери я навмисно і дуже цілеспрямовано залишив на резерві. Зараз гріюсь, літом буде охолодження.Сьогодні вимкнення з 14.10 до 17.30Десь півгодини юзав плиту в різних режимах. Пару хвилин мікрохвильовка, кондиціонер десь 30 хвилин прогрівав кімнату. Роутер, світло , ТВ хвилин 15 . Почав з 98% , завершив 72%.Ще кілька хвилин про газові плити . У них КПД десь 30+-%. У індукції десь 90. Так, взимку оті всі пусті «втрати» газу (70%) - це обігрів приміщення. Фактично це й не втрати. А влітку?? Це зайве тепло, на яке потрібна енергія для кондиціонування (охолодження).Тому я все ж юзаю енергоефективну плиту і електрику, якої мені навіть автономно поки що вистачає.