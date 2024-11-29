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Безпека і зручність. Газові портативні плитки це вже на крайній випадок. Але щодо підключення до інвертора плити я б таки відмовляв. Коли спрацьовує автоматичне перемикання, можна і не помітити і продовжувати щось готувати, як зазвичай, і за годину просадити пів батареї тільки на плиту. Для розігріву є мікрохвильовка, щось приготувати - краще тоді вже в мультиварці. Бо якщо вимкнення на 8-12 годин, а не помітиш і поставиш борщ варити, то так і просадиш батарею.
Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html
Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.
Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html
Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.
До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття. І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою? І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
Faceless написав:І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
давайте. туристическая плитка + небольшой баллон = 200-250 грн. Сколько стоит станция на 2-3квт в пике способный стартануть свч без перегрузки? скажем 20кгрн
износ электроники как будем считать, тех же транзисторов которые раскаляются от таких нагрузок. Стоимость ремонта туристического таганка и инвертора тоже сравним. Потенциально то и другое может сломаться. То что удобнее согласен. Я сам открытым огнем редко пользуюсь. Есть гриль и мультиварка. Но инвертором я бы их не запитывал имея альтернативу в 100 раз дешевле. Это как айфоном гвозди забивать.
Для газ котла и мониторов с ноутбуками альтернатив дешевле нет.
Faceless написав:І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
давайте. туристическая плитка + небольшой баллон = 200-250 грн. Сколько стоит станция на 2-3квт в пике способный стартануть свч без перегрузки? скажем 20кгрн
износ электроники как будем считать, тех же транзисторов которые раскаляются от таких нагрузок. Стоимость ремонта туристического таганка и инвертора тоже сравним. Потенциально то и другое может сломаться. То что удобнее согласен. Я сам открытым огнем редко пользуюсь. Есть гриль и мультиварка. Но инвертором я бы их не запитывал имея альтернативу в 100 раз дешевле. Это как айфоном гвозди забивать.
Для газ котла и мониторов с ноутбуками альтернатив дешевле нет.
Цікаво у вас виходить "в 100 раз дешевше". По-перше, станцію чи інвертор ставлять не суто для мікрохвильової, це тільки один з багатьох приладів, що можуть працювати. Працюватиме ця система роками, і десятки, може й сотні разів стане в нагоді. Тому не можна всю вартість системи переносити суто на вартість користування мікрохвильовкою. Газові балони ви купуватимете суто для плитки. Для кемпінгової плитки балон витрачатиметься за 2-3 дні. Якщо любите заварювати чай чи каву то ще менше. Умовно, якщо рік вимкнення щодня то в кращому разі при балоні на три дні і кожен по 250 грн ви на балони витрачаєте більше 30к грн. І згенеруєте величезну кількість тих порожніх балонів. Ну як, в сто разів дешевше?
І от щойно в новинах: Вибухнув газовий балон в квартирі на Березняках на електроплиті після увімкнення світла.
Двоє малих дітей були самі вдома. Всі живі. ㅤ Це про безпеку
баллон без плитки 46 грн за 220г с плиткой самой дешевой выходит 250+ но плитка многоразовая.
На сколько хватает газа в туристическом баллоне? Система приготовления пищи объединяют горелку и посуду в единую систему, что минимизирует потери тепла. Средний расход газа около 5-7 граммов на кипячение одного литра воды. Эти системы оптимизированы для максимальной эффективности и быстроты приготовления пищи.
Ультралегкие горелки
Очень легкие и компактные, предназначены для минималистов. Их расход газа может быть выше из-за менее эффективного горения, особенно в ветреную погоду. Средний расход газа около 12-15 граммов на литр воды.
Горелки, навинчивающиеся на баллон
Эти горелки монтируются непосредственно на баллон, обеспечивая стабильное и мощное пламя. Средний расход газа около 10-12 граммов на литр воды. Они эффективны и удобны в использовании.
Горелки со шлангом
Туристическая горелка со шлангом соединяется с картриджем через шланг, что обеспечивает стабильность и возможность использования на неровных поверхностях и нагревания больших объемов воды. Средний расход газа около 15-17 граммов на литр воды.
Стационарные горелки: Кемпинговые плиты
Этот вид горелок весьма удобен. Газовые кемпинговые плиты предназначены для группового кемпинга и могут использоваться для приготовления сложных блюд. Средний расход газа зависит от модели, но обычно составляет около 12-15 граммов на литр воды.
Интегрированные системы приготовления пищи: 24-34 грамма в день.
100 г баллон: хватит примерно на 3-4 дня.
230 г баллон: хватит примерно на 7-10 дней.
450 г баллон: хватит примерно на 13-19 дней. Ультралегкие горелки: 58-72 грамма в день.
100 г баллон: хватит примерно на 1-2 дня.
230 г баллон: хватит примерно на 3-4 дня.
450 г баллон: хватит примерно на 6-8 дней. Горелки, навинчивающиеся на баллон: 48-58 грамма в день.
на ютубе есть видос где взвешивали баллон, потом кипятили 1л воды и снова взвешивали.
инфа для общего развития. Есть способ купить большой баллон и зправлять его на заправке, тогда эти все цифры ещё можно разделить на 5. Но это уже не всем удобно, раз в месяц надо куда то ехать заправлять.
Але щодо підключення до інвертора плити я б таки відмовляв. Коли спрацьовує автоматичне перемикання, можна і не помітити і продовжувати щось готувати, як зазвичай, і за годину просадити пів батареї тільки на плиту.
Ну по перше я завжди чую коли «лягає» промислова мережа, і вмикається резервна. АВР доволі голосно «щолкає». Настільки голосно, що на ніч я взагалі ставлю в «ручне», хай краще все вимкнеться в квартирі, ніж воно мене розбудить. Тобто вдень, після оцього щолчка я просто йду і вимикаю потужні споживачі, які саме працюють і без яких я обійдусь (та сама тепла підлога чи працюючі одночасно 2 кондиціонери). Це займає 30 сек і за цей час не висаджується нічого. Які плюси? Якщо на інд.плиті саме щось доварювалось і там треба лише 5-10 хвилин в режимі «3..4» (це десь до 500Вт/год) , то хай воно довариться. 50-100 втрачених ват мені ролі не зіграють.Це мізер. Кондиціонери я навмисно і дуже цілеспрямовано залишив на резерві. Зараз гріюсь, літом буде охолодження. Сьогодні вимкнення з 14.10 до 17.30 Десь півгодини юзав плиту в різних режимах. Пару хвилин мікрохвильовка, кондиціонер десь 30 хвилин прогрівав кімнату. Роутер, світло , ТВ хвилин 15 . Почав з 98% , завершив 72%.
Ще кілька хвилин про газові плити . У них КПД десь 30+-%. У індукції десь 90. Так, взимку оті всі пусті «втрати» газу (70%) - це обігрів приміщення. Фактично це й не втрати. А влітку?? Це зайве тепло, на яке потрібна енергія для кондиціонування (охолодження). Тому я все ж юзаю енергоефективну плиту і електрику, якої мені навіть автономно поки що вистачає.