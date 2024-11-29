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сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 94959697>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:03

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:Скажи какой экономический смысл аккумуляторами за 1+куе греть еду? это как на вертолёте за спичками летать. купи кемпинговую плитку и газовый баллон к ней. Цена вопроса 200 грн.
https://detali.org.ua/ru/264657-plita-g ... m-167.html
Безпека і зручність. Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
Але щодо підключення до інвертора плити я б таки відмовляв. Коли спрацьовує автоматичне перемикання, можна і не помітити і продовжувати щось готувати, як зазвичай, і за годину просадити пів батареї тільки на плиту. Для розігріву є мікрохвильовка, щось приготувати - краще тоді вже в мультиварці. Бо якщо вимкнення на 8-12 годин, а не помітиш і поставиш борщ варити, то так і просадиш батарею.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:22

  Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html

Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:39

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html

Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.
До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.
І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?
І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:00

  Faceless написав:І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
давайте. туристическая плитка + небольшой баллон = 200-250 грн. Сколько стоит станция на 2-3квт в пике способный стартануть свч без перегрузки? скажем 20кгрн

износ электроники как будем считать, тех же транзисторов которые раскаляются от таких нагрузок. Стоимость ремонта туристического таганка и инвертора тоже сравним. Потенциально то и другое может сломаться. То что удобнее согласен. Я сам открытым огнем редко пользуюсь. Есть гриль и мультиварка. Но инвертором я бы их не запитывал имея альтернативу в 100 раз дешевле. Это как айфоном гвозди забивать.

Для газ котла и мониторов с ноутбуками альтернатив дешевле нет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:32

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.
давайте. туристическая плитка + небольшой баллон = 200-250 грн. Сколько стоит станция на 2-3квт в пике способный стартануть свч без перегрузки? скажем 20кгрн

износ электроники как будем считать, тех же транзисторов которые раскаляются от таких нагрузок. Стоимость ремонта туристического таганка и инвертора тоже сравним. Потенциально то и другое может сломаться. То что удобнее согласен. Я сам открытым огнем редко пользуюсь. Есть гриль и мультиварка. Но инвертором я бы их не запитывал имея альтернативу в 100 раз дешевле. Это как айфоном гвозди забивать.

Для газ котла и мониторов с ноутбуками альтернатив дешевле нет.
Цікаво у вас виходить "в 100 раз дешевше".
По-перше, станцію чи інвертор ставлять не суто для мікрохвильової, це тільки один з багатьох приладів, що можуть працювати. Працюватиме ця система роками, і десятки, може й сотні разів стане в нагоді. Тому не можна всю вартість системи переносити суто на вартість користування мікрохвильовкою.
Газові балони ви купуватимете суто для плитки. Для кемпінгової плитки балон витрачатиметься за 2-3 дні. Якщо любите заварювати чай чи каву то ще менше.
Умовно, якщо рік вимкнення щодня то в кращому разі при балоні на три дні і кожен по 250 грн ви на балони витрачаєте більше 30к грн. І згенеруєте величезну кількість тих порожніх балонів. Ну як, в сто разів дешевше?

І от щойно в новинах: Вибухнув газовий балон в квартирі на Березняках на електроплиті після увімкнення світла.

Двоє малих дітей були самі вдома. Всі живі.

Це про безпеку
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:16

  Faceless написав:кожен по 250 грн

https://rozetka.com.ua/357805152/p357805152/

баллон без плитки 46 грн за 220г
с плиткой самой дешевой выходит 250+ но плитка многоразовая.


На сколько хватает газа в туристическом баллоне?
Система приготовления пищи объединяют горелку и посуду в единую систему, что минимизирует потери тепла. Средний расход газа около 5-7 граммов на кипячение одного литра воды. Эти системы оптимизированы для максимальной эффективности и быстроты приготовления пищи.

Ультралегкие горелки

Очень легкие и компактные, предназначены для минималистов. Их расход газа может быть выше из-за менее эффективного горения, особенно в ветреную погоду. Средний расход газа около 12-15 граммов на литр воды.

Горелки, навинчивающиеся на баллон

Эти горелки монтируются непосредственно на баллон, обеспечивая стабильное и мощное пламя. Средний расход газа около 10-12 граммов на литр воды. Они эффективны и удобны в использовании.

Горелки со шлангом

Туристическая горелка со шлангом соединяется с картриджем через шланг, что обеспечивает стабильность и возможность использования на неровных поверхностях и нагревания больших объемов воды. Средний расход газа около 15-17 граммов на литр воды.

Стационарные горелки: Кемпинговые плиты

Этот вид горелок весьма удобен. Газовые кемпинговые плиты предназначены для группового кемпинга и могут использоваться для приготовления сложных блюд. Средний расход газа зависит от модели, но обычно составляет около 12-15 граммов на литр воды.

Интегрированные системы приготовления пищи: 24-34 грамма в день.

100 г баллон: хватит примерно на 3-4 дня.

230 г баллон: хватит примерно на 7-10 дней.

450 г баллон: хватит примерно на 13-19 дней.
Ультралегкие горелки: 58-72 грамма в день.

100 г баллон: хватит примерно на 1-2 дня.

230 г баллон: хватит примерно на 3-4 дня.

450 г баллон: хватит примерно на 6-8 дней.
Горелки, навинчивающиеся на баллон: 48-58 грамма в день.

100 г баллон: хватит примерно на 2 дня.

230 г баллон: хватит примерно на 4-5 дней.

450 г баллон: хватит примерно на 8-9 дней.


https://multisport.com.ua/na-skolko-hva ... om-ballone

на ютубе есть видос где взвешивали баллон, потом кипятили 1л воды и снова взвешивали.

инфа для общего развития. Есть способ купить большой баллон и зправлять его на заправке, тогда эти все цифры ещё можно разделить на 5. Но это уже не всем удобно, раз в месяц надо куда то ехать заправлять.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:55

Faceless

Але щодо підключення до інвертора плити я б таки відмовляв. Коли спрацьовує автоматичне перемикання, можна і не помітити і продовжувати щось готувати, як зазвичай, і за годину просадити пів батареї тільки на плиту.


Ну по перше я завжди чую коли «лягає» промислова мережа, і вмикається резервна. АВР доволі голосно «щолкає». Настільки голосно, що на ніч я взагалі ставлю в «ручне», хай краще все вимкнеться в квартирі, ніж воно мене розбудить.
Тобто вдень, після оцього щолчка я просто йду і вимикаю потужні споживачі, які саме працюють і без яких я обійдусь (та сама тепла підлога чи працюючі одночасно 2 кондиціонери). Це займає 30 сек і за цей час не висаджується нічого.
Які плюси? Якщо на інд.плиті саме щось доварювалось і там треба лише 5-10 хвилин в режимі «3..4» (це десь до 500Вт/год) , то хай воно довариться. 50-100 втрачених ват мені ролі не зіграють.Це мізер.
Кондиціонери я навмисно і дуже цілеспрямовано залишив на резерві. Зараз гріюсь, літом буде охолодження.
Сьогодні вимкнення з 14.10 до 17.30
Десь півгодини юзав плиту в різних режимах. Пару хвилин мікрохвильовка, кондиціонер десь 30 хвилин прогрівав кімнату. Роутер, світло , ТВ хвилин 15 . Почав з 98% , завершив 72%.

Ще кілька хвилин про газові плити . У них КПД десь 30+-%. У індукції десь 90. Так, взимку оті всі пусті «втрати» газу (70%) - це обігрів приміщення. Фактично це й не втрати. А влітку?? Це зайве тепло, на яке потрібна енергія для кондиціонування (охолодження).
Тому я все ж юзаю енергоефективну плиту і електрику, якої мені навіть автономно поки що вистачає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:04

  Hotab написав:Тому я все ж юзаю енергоефективну плиту і електрику, якої мені навіть автономно поки що вистачає.
а что в кампусе есть газ?!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:06

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Тому я все ж юзаю енергоефективну плиту і електрику, якої мені навіть автономно поки що вистачає.
а что в кампусе есть газ?!

Я вище писав про 5л балон з пальником зверху. Він вже другий рік повний. Чекає , коли стане все дуже погано.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:41

  Hotab написав:Я купил.

О чем тебе говорит название Кампус?
Не, может ты африканский студент?
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