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Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html
Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.
А газовые 4-х-конфорочные (!!!) плиты с газовыми же (!!!) духовками в 5-ти, 9-ти этажках РАЗВЕ запретили уже (с вытяжкой и форточкой в качестве вентилляции)?!
ПОЭТОМУ для выживания что мешает купить 2-х-конфорочную поверхность/плитку и современный (чтобы НЕ переживать за утечку и бум) пластиковый газовый баллон литров на 24-33 (чтобы НЕ надорваться заправив его на автозаправке на 80% и часто НЕ заправлять), современный брендованный редуктор и несколько метров шланга? Можно еще и газовый обогреватель с керамической поверхностью прикупить, "шоб було" и НЕ мастрячить в квартире буржуйку, дизельный разогреватель двигателя (запамятовал, как он там называется), а то и генератор?!
О чем тебе говорит название Кампус? Не, может ты африканский студент?
Деменция, а в «варшавском» охранники на польском спрашивают «вы к кому?» Или в французском квартале лягушачьи лапки на завтраки? Чего ты дебилоид старый устроил здесь кривляние? Тебе рыло давно никто не чистил? Давай я поправлю ситуацию.