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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:49

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html

Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.


А газовые 4-х-конфорочные (!!!) плиты с газовыми же (!!!) духовками в 5-ти, 9-ти этажках РАЗВЕ запретили уже (с вытяжкой и форточкой в качестве вентилляции)?!

ПОЭТОМУ для выживания что мешает купить 2-х-конфорочную поверхность/плитку и современный (чтобы НЕ переживать за утечку и бум) пластиковый газовый баллон литров на 24-33 (чтобы НЕ надорваться заправив его на автозаправке на 80% и часто НЕ заправлять), современный брендованный редуктор и несколько метров шланга? Можно еще и газовый обогреватель с керамической поверхностью прикупить, "шоб було" и НЕ мастрячить в квартире буржуйку, дизельный разогреватель двигателя (запамятовал, как он там называется), а то и генератор?!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:53

  Миша-клиент написав:дизельный разогреватель двигателя (запамятовал, как он там называется)
вебасто
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:54

  UA написав:
  Hotab написав:Я купил.

О чем тебе говорит название Кампус?
Не, может ты африканский студент?

Деменция, а в «варшавском» охранники на польском спрашивают «вы к кому?»
Или в французском квартале лягушачьи лапки на завтраки?
Чего ты дебилоид старый устроил здесь кривляние? Тебе рыло давно никто не чистил? Давай я поправлю ситуацию.
Hotab
 
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  #<1 ... 94959697
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