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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 94959697 Додано: Суб 30 лис, 2024 00:49 Wirująświatła написав: Faceless написав: Газові портативні плитки це вже на крайній випадок. Газові портативні плитки це вже на крайній випадок. вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html



Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном. вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG.Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.



А газовые 4-х-конфорочные (!!!) плиты с газовыми же (!!!) духовками в 5-ти, 9-ти этажках РАЗВЕ запретили уже (с вытяжкой и форточкой в качестве вентилляции)?!



ПОЭТОМУ для выживания что мешает купить 2-х-конфорочную поверхность/плитку и современный (чтобы НЕ переживать за утечку и бум) пластиковый газовый баллон литров на 24-33 (чтобы НЕ надорваться заправив его на автозаправке на 80% и часто НЕ заправлять), современный брендованный редуктор и несколько метров шланга? Можно еще и газовый обогреватель с керамической поверхностью прикупить, "шоб було" и НЕ мастрячить в квартире буржуйку, дизельный разогреватель двигателя (запамятовал, как он там называется), а то и генератор?! А газовые 4-х-конфорочные (!!!) плиты с газовыми же (!!!) духовками в 5-ти, 9-ти этажках РАЗВЕ запретили уже (с вытяжкой и форточкой в качестве вентилляции)?!ПОЭТОМУ для выживания что мешает купить 2-х-конфорочную поверхность/плитку и современный (чтобы НЕ переживать за утечку и бум) пластиковый газовый баллон литров на 24-33 (чтобы НЕ надорваться заправив его на автозаправке на 80% и часто НЕ заправлять), современный брендованный редуктор и несколько метров шланга? Можно еще и газовый обогреватель с керамической поверхностью прикупить, "шоб було" и НЕ мастрячить в квартире буржуйку, дизельный разогреватель двигателя (запамятовал, как он там называется), а то и генератор?! Миша-клиент Повідомлень: 682 З нами з: 02.11.08 Подякував: 26 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2024 00:53 Миша-клиент написав: дизельный разогреватель двигателя (запамятовал, как он там называется) дизельный разогреватель двигателя (запамятовал, как он там называется) вебасто вебасто Wirująświatła

Повідомлень: 25946 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2417 раз. Подякували: 3393 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2024 00:54 UA написав: Hotab написав: Я купил. Я купил.

О чем тебе говорит название Кампус?

Не, может ты африканский студент? О чем тебе говорит название Кампус?Не, может ты африканский студент?

Деменция, а в «варшавском» охранники на польском спрашивают «вы к кому?»

Или в французском квартале лягушачьи лапки на завтраки?

Чего ты дебилоид старый устроил здесь кривляние? Тебе рыло давно никто не чистил? Давай я поправлю ситуацию. Деменция, а в «варшавском» охранники на польском спрашивают «вы к кому?»Или в французском квартале лягушачьи лапки на завтраки?Чего ты дебилоид старый устроил здесь кривляние? Тебе рыло давно никто не чистил? Давай я поправлю ситуацию. Hotab Повідомлень: 13683 З нами з: 15.02.09 Подякував: 366 раз. Подякували: 2291 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2024 01:15 Faceless написав: До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.

І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?

І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора. До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.



(к предыдущему посту), ну, еще не упомянул "чаевые" заправщику за использование его переходника...



Вопрос еще и в том, что АКБ с инвертором, та же модная зарядная станция могут НЕ пригодиться при отключении электричества, напр., на недельку-другую (в Одессе сколько дней не было электричества?), ведь кто может гарантировать, что энергетику быстро восстановят и нас оставят в покое? Как их заряжать в такой ситуации?: от генератора автомобиля, ИЛИ на тележке тащить в "пункт незламности", пытаясь хотя бы немного (под)зарядить, не то что заряжать "на халяву" на постоянной основе?



Так что себестоимостью - считаю можно пренебречь в такой ситуации.



Кстати, задумался, как соседи в городке/селе отнесутся к дырчащему генератору (прежде всего из-за шума, который и в городе раздражает (особенно рано утром ИЛИ поздно вечером, не говоря уже, по ночам), ну и что НЕ все могут себе его позволить)? В коттеджных городках, предполагаю, устанавливают (ужЕ установили?) газовые мощные/коллективные генераторы, включая расходы по нему в "коммуналку". (к предыдущему посту), ну, еще не упомянул "чаевые" заправщику за использование его переходника...Вопрос еще и в том, что АКБ с инвертором, та же модная зарядная станция могут НЕ пригодиться при отключении электричества, напр., на недельку-другую (в Одессе сколько дней не было электричества?), ведь кто может гарантировать, что энергетику быстро восстановят и нас оставят в покое? Как их заряжать в такой ситуации?: от генератора автомобиля, ИЛИ на тележке тащить в "пункт незламности", пытаясь хотя бы немного (под)зарядить, не то что заряжать "на халяву" на постоянной основе?Так что себестоимостью - считаю можно пренебречь в такой ситуации.Кстати, задумался, как соседи в городке/селе отнесутся к дырчащему генератору (прежде всего из-за шума, который и в городе раздражает (особенно рано утром ИЛИ поздно вечером, не говоря уже, по ночам), ну и что НЕ все могут себе его позволить)? В коттеджных городках, предполагаю, устанавливают (ужЕ установили?) газовые мощные/коллективные генераторы, включая расходы по нему в "коммуналку". Миша-клиент Повідомлень: 682 З нами з: 02.11.08 Подякував: 26 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2024 01:36 Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще Миша-клиент написав: Faceless написав: До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.

І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?

І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора. До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.



(к предыдущему посту), ну, еще не упомянул "чаевые" заправщику за использование его переходника...



Вопрос еще и в том, что АКБ с инвертором, та же модная зарядная станция могут НЕ пригодиться при отключении электричества, напр., на недельку-другую (в Одессе сколько дней не было электричества?), ведь кто может гарантировать, что энергетику быстро восстановят и нас оставят в покое? Как их заряжать в такой ситуации?: от генератора автомобиля, ИЛИ на тележке тащить в "пункт незламности", пытаясь хотя бы немного (под)зарядить, не то что заряжать "на халяву" на постоянной основе?



Так что себестоимостью - считаю можно пренебречь в такой ситуации.



Кстати, задумался, как соседи в городке/селе отнесутся к дырчащему генератору (прежде всего из-за шума, который и в городе раздражает (особенно рано утром ИЛИ поздно вечером, не говоря уже, по ночам), ну и что НЕ все могут себе его позволить)? В коттеджных городках, предполагаю, устанавливают (ужЕ установили?) газовые мощные/коллективные генераторы, включая расходы по нему в "коммуналку". (к предыдущему посту), ну, еще не упомянул "чаевые" заправщику за использование его переходника...Вопрос еще и в том, что АКБ с инвертором, та же модная зарядная станция могут НЕ пригодиться при отключении электричества, напр., на недельку-другую (в Одессе сколько дней не было электричества?), ведь кто может гарантировать, что энергетику быстро восстановят и нас оставят в покое? Как их заряжать в такой ситуации?: от генератора автомобиля, ИЛИ на тележке тащить в "пункт незламности", пытаясь хотя бы немного (под)зарядить, не то что заряжать "на халяву" на постоянной основе?Так что себестоимостью - считаю можно пренебречь в такой ситуации.Кстати, задумался, как соседи в городке/селе отнесутся к дырчащему генератору (прежде всего из-за шума, который и в городе раздражает (особенно рано утром ИЛИ поздно вечером, не говоря уже, по ночам), ну и что НЕ все могут себе его позволить)? В коттеджных городках, предполагаю, устанавливают (ужЕ установили?) газовые мощные/коллективные генераторы, включая расходы по нему в "коммуналку". При вимкненні на кілька діб розряджений акум буде найменшою проблемою. Бо не буде ні звʼязку ні інету ні водопостачання. Балонів теж не напасешся, тут вже в нагоді будуть мангал і дрова.

І доречі в таких критичних випадках павер станцію цілком можна заряджати від авто. При вимкненні на кілька діб розряджений акум буде найменшою проблемою. Бо не буде ні звʼязку ні інету ні водопостачання. Балонів теж не напасешся, тут вже в нагоді будуть мангал і дрова.І доречі в таких критичних випадках павер станцію цілком можна заряджати від авто. Faceless

Модератор Повідомлень: 35606 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8084 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 94959697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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