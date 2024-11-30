Додано: Суб 30 лис, 2024 01:15

Faceless написав: До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.

І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?

І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора. До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.

(к предыдущему посту), ну, еще не упомянул "чаевые" заправщику за использование его переходника...Вопрос еще и в том, что АКБ с инвертором, та же модная зарядная станция могут НЕ пригодиться при отключении электричества, напр., на недельку-другую (в Одессе сколько дней не было электричества?), ведь кто может гарантировать, что энергетику быстро восстановят и нас оставят в покое? Как их заряжать в такой ситуации?: от генератора автомобиля, ИЛИ на тележке тащить в "пункт незламности", пытаясь хотя бы немного (под)зарядить, не то что заряжать "на халяву" на постоянной основе?Так что себестоимостью - считаю можно пренебречь в такой ситуации.Кстати, задумался, как соседи в городке/селе отнесутся к дырчащему генератору (прежде всего из-за шума, который и в городе раздражает (особенно рано утром ИЛИ поздно вечером, не говоря уже, по ночам), ну и что НЕ все могут себе его позволить)? В коттеджных городках, предполагаю, устанавливают (ужЕ установили?) газовые мощные/коллективные генераторы, включая расходы по нему в "коммуналку".