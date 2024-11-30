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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 95969798>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:49

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Газові портативні плитки це вже на крайній випадок.
вы туризмом не увлекались? начиная с середины 20в туристические газовые баллоны это золотой стандарт для мест где нельзя развести костёр. Как вы думаете палаточники у моря на чём еду готовят?Даже холодильники запитывают от LPG. https://hesta.pl/ru/avtomobilnyj-kholod ... v-gas.html

Наступило странное время, стали боятся того что раньше считалось нормой. Не только LPG. В жилых помещениях есть ограничения, нужен приток кислорода и вытяжка продуктов горения. В кухне это решается приоткрытым окном.


А газовые 4-х-конфорочные (!!!) плиты с газовыми же (!!!) духовками в 5-ти, 9-ти этажках РАЗВЕ запретили уже (с вытяжкой и форточкой в качестве вентилляции)?!

ПОЭТОМУ для выживания что мешает купить 2-х-конфорочную поверхность/плитку и современный (чтобы НЕ переживать за утечку и бум) пластиковый газовый баллон литров на 24-33 (чтобы НЕ надорваться заправив его на автозаправке на 80% и часто НЕ заправлять), современный брендованный редуктор и несколько метров шланга? Можно еще и газовый обогреватель с керамической поверхностью прикупить, "шоб було" и НЕ мастрячить в квартире буржуйку, дизельный разогреватель двигателя (запамятовал, как он там называется), а то и генератор?!
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:53

  Миша-клиент написав:дизельный разогреватель двигателя (запамятовал, как он там называется)
вебасто
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:54

  UA написав:
  Hotab написав:Я купил.

О чем тебе говорит название Кампус?
Не, может ты африканский студент?

Деменция, а в «варшавском» охранники на польском спрашивают «вы к кому?»
Или в французском квартале лягушачьи лапки на завтраки?
Чего ты дебилоид старый устроил здесь кривляние? Тебе рыло давно никто не чистил? Давай я поправлю ситуацию.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:15

  Faceless написав:До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.
І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?
І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.


(к предыдущему посту), ну, еще не упомянул "чаевые" заправщику за использование его переходника...

Вопрос еще и в том, что АКБ с инвертором, та же модная зарядная станция могут НЕ пригодиться при отключении электричества, напр., на недельку-другую (в Одессе сколько дней не было электричества?), ведь кто может гарантировать, что энергетику быстро восстановят и нас оставят в покое? Как их заряжать в такой ситуации?: от генератора автомобиля, ИЛИ на тележке тащить в "пункт незламности", пытаясь хотя бы немного (под)зарядить, не то что заряжать "на халяву" на постоянной основе?

Так что себестоимостью - считаю можно пренебречь в такой ситуации.

Кстати, задумался, как соседи в городке/селе отнесутся к дырчащему генератору (прежде всего из-за шума, который и в городе раздражает (особенно рано утром ИЛИ поздно вечером, не говоря уже, по ночам), ну и что НЕ все могут себе его позволить)? В коттеджных городках, предполагаю, устанавливают (ужЕ установили?) газовые мощные/коллективные генераторы, включая расходы по нему в "коммуналку".
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 01:36

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Миша-клиент написав:
  Faceless написав:До чого тут стандарт для туристів. Відкритий вогонь це завжди відкритий вогонь, а сучасна кухня - не галявина для багаття.
І щодо зручності- хіба є сумніви, що ввімкнути мікрохвильовку зручніше і швидше, ніж возитися з балонами і плиткою?
І щодо доцільності- порахуйте собівартість розігріву (навряд чи щось серйозне можна приготувати) на тур газовому балоні і просто з електрики, хай і з інвертора.


(к предыдущему посту), ну, еще не упомянул "чаевые" заправщику за использование его переходника...

Вопрос еще и в том, что АКБ с инвертором, та же модная зарядная станция могут НЕ пригодиться при отключении электричества, напр., на недельку-другую (в Одессе сколько дней не было электричества?), ведь кто может гарантировать, что энергетику быстро восстановят и нас оставят в покое? Как их заряжать в такой ситуации?: от генератора автомобиля, ИЛИ на тележке тащить в "пункт незламности", пытаясь хотя бы немного (под)зарядить, не то что заряжать "на халяву" на постоянной основе?

Так что себестоимостью - считаю можно пренебречь в такой ситуации.

Кстати, задумался, как соседи в городке/селе отнесутся к дырчащему генератору (прежде всего из-за шума, который и в городе раздражает (особенно рано утром ИЛИ поздно вечером, не говоря уже, по ночам), ну и что НЕ все могут себе его позволить)? В коттеджных городках, предполагаю, устанавливают (ужЕ установили?) газовые мощные/коллективные генераторы, включая расходы по нему в "коммуналку".
При вимкненні на кілька діб розряджений акум буде найменшою проблемою. Бо не буде ні звʼязку ні інету ні водопостачання. Балонів теж не напасешся, тут вже в нагоді будуть мангал і дрова.
І доречі в таких критичних випадках павер станцію цілком можна заряджати від авто.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:04

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Черговий лайфак.
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/blog-post_30.html
Може кому пригодиться при блекаутах для незламності мобільного інтернету.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:28

  flyman написав:Черговий лайфак.
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/blog-post_30.html
Може кому пригодиться при блекаутах для незламності мобільного інтернету.

у тебя ж везде электро, как ты греешься расскажи? 8 одеял 4 пледа?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:58

  UA написав:
  Hotab написав:Я купил.

О чем тебе говорит название Кампус?
Не, может ты африканский студент?

хотаб мавпує "оточення Києва кавалірками в пішій доступності ШРТ",
до речі, за використання ідеї потрібно платити роялті.
Може хотів поближче бути до автора, випадково познайомитися на Кардачах, зачерпнути нахаляву з першоджерела мудрості.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 лис, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:03

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Черговий лайфак.
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/blog-post_30.html
Може кому пригодиться при блекаутах для незламності мобільного інтернету.

у тебя ж везде электро, как ты греешься расскажи? 8 одеял 4 пледа?

Електроноски, електротруси, електропростиня ... в смислі з підігрівом.
Шутка.
В цоколі +18. Зимою буде десь +16, тоді в рукавицях і валянках кнопаю за нотбуком, бо робота сидяча. Якщо активно рухатися, то можна і без них
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:06

  flyman написав:В цоколі +18.
интересно откуда в цоколе +18 при нуле? кто то должен генерировать разницу. Неужели тепло соседей сверху тебя греет? у меня приятель в цоколе 3тыс квт тратит на обогрев за месяц. Говорю ему сними квартиру на зиму будет дешевле... посчитали выйдет то же самое квартира 9-10 +комуналь.
Wirująświatła
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  #<1 ... 95969798>
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