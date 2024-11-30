Faceless написав:
При вимкненні на кілька діб розряджений акум буде найменшою проблемою. Бо не буде ні звʼязку ні інету ні водопостачання. Балонів теж не напасешся, тут вже в нагоді будуть мангал і дрова.
І доречі в таких критичних випадках павер станцію цілком можна заряджати від авто.
1. лишь бы машина завелась (была "на ходу" и был запас топлива).
2. В древние времена без (МОБИЛЬНОГО) звʼязку і інету - обходились (а без электричества - мы быстро туда вернемся). Придется чаще видеться.
3. Воду (как и медикаменты, продукты, заправленные газ. баллоны) - можно привозить (см. п.1); на нижние этажи - заносить без лифта по паре 5-6 л. фляжек за раз (когда израсходуются запасы). Заодно и согреешься (еще веселее - при наличии собаки). Мангал і дрова - для квартиры не выход (с новыми штрафами особенно : ): дым, копоть, угарный газ; опять же, заготовка и доставка дров?; а соседи?!...
4. НО туалет в квартире (особенно стояк канализации для нижних этажей) - может стать проблемой с отключенными насосами.
5. Продукты из холодильника - выгрузить на балкон.
6. Подготовить запас налички на случай, ЕСЛИ "ляжет" инет сеть.
7. Животным - заготовить домики с грелками (резиновыми); растениям - как повезет.
8. Заряжать от авто? - МОЖНО (ТЕОРЕТИЧЕСКИ, потерпеть, даже шнурок к гнезду прикуривателя в комплекте есть, НО), ЕСЛИ будет видна перспектива. Даже можно заряжать возя с собой в машинке АКБ/станцию, ХОТЯ с отключенным лифтом спускать-поднимать в руках такую тяжесть по лестничной клетке - то еще удовольствие!