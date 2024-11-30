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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:38

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:В цоколі +18.
интересно откуда в цоколе +18 при нуле? кто то должен генерировать разницу. Неужели тепло соседей сверху тебя греет? у меня приятель в цоколе 3тыс квт тратит на обогрев за месяц. Говорю ему сними квартиру на зиму будет дешевле... посчитали выйдет то же самое квартира 9-10 +комуналь.

а літом, коли на вулиці за 30+, там 25, "холод від сусідів"?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:47

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:Черговий лайфак.
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/blog-post_30.html
Може кому пригодиться при блекаутах для незламності мобільного інтернету.
Для незламності інету мало допомагає, бо мобільний інет у вишок тримається буквально пару годин. І зовнішня антена рятує тільки тимчасово.
До речі, в цоколі взагалі сигнал ловить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:50

  Hotab написав:
  UA написав:О чем тебе говорит название Кампус?
Не, может ты африканский студент?

Деменция, а в «варшавском» охранники на польском спрашивают «вы к кому?»
Или в французском квартале лягушачьи лапки на завтраки?
Чего ты дебилоид старый устроил здесь кривляние? Тебе рыло давно никто не чистил? Давай я поправлю ситуацию.

Я на это должен реагировать? :mrgreen:
Жить в такой недооценённой локации с такими вводными по психическому состоянии - сядешь. Пойдешь успокаивать своих арабских соседей и скоишь на ИТК 69.
Востаннє редагувалось UA в Суб 30 лис, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:54

  Faceless написав:При вимкненні на кілька діб розряджений акум буде найменшою проблемою. Бо не буде ні звʼязку ні інету ні водопостачання. Балонів теж не напасешся, тут вже в нагоді будуть мангал і дрова.
І доречі в таких критичних випадках павер станцію цілком можна заряджати від авто.


1. лишь бы машина завелась (была "на ходу" и был запас топлива).
2. В древние времена без (МОБИЛЬНОГО) звʼязку і інету - обходились (а без электричества - мы быстро туда вернемся). Придется чаще видеться.
3. Воду (как и медикаменты, продукты, заправленные газ. баллоны) - можно привозить (см. п.1); на нижние этажи - заносить без лифта по паре 5-6 л. фляжек за раз (когда израсходуются запасы). Заодно и согреешься (еще веселее - при наличии собаки). Мангал і дрова - для квартиры не выход (с новыми штрафами особенно : ): дым, копоть, угарный газ; опять же, заготовка и доставка дров?; а соседи?!...
4. НО туалет в квартире (особенно стояк канализации для нижних этажей) - может стать проблемой с отключенными насосами.
5. Продукты из холодильника - выгрузить на балкон.
6. Подготовить запас налички на случай, ЕСЛИ "ляжет" инет сеть.
7. Животным - заготовить домики с грелками (резиновыми); растениям - как повезет.
8. Заряжать от авто? - МОЖНО (ТЕОРЕТИЧЕСКИ, потерпеть, даже шнурок к гнезду прикуривателя в комплекте есть, НО), ЕСЛИ будет видна перспектива. Даже можно заряжать возя с собой в машинке АКБ/станцию, ХОТЯ с отключенным лифтом спускать-поднимать в руках такую тяжесть по лестничной клетке - то еще удовольствие!
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