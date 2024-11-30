Додано: Суб 30 лис, 2024 15:54

Faceless написав: При вимкненні на кілька діб розряджений акум буде найменшою проблемою. Бо не буде ні звʼязку ні інету ні водопостачання. Балонів теж не напасешся, тут вже в нагоді будуть мангал і дрова.

І доречі в таких критичних випадках павер станцію цілком можна заряджати від авто. При вимкненні на кілька діб розряджений акум буде найменшою проблемою. Бо не буде ні звʼязку ні інету ні водопостачання. Балонів теж не напасешся, тут вже в нагоді будуть мангал і дрова.І доречі в таких критичних випадках павер станцію цілком можна заряджати від авто.

1. лишь бы машина завелась (была "на ходу" и был запас топлива).2. В древние времена без (МОБИЛЬНОГО) звʼязку і інету - обходились (а без электричества - мы быстро туда вернемся). Придется чаще видеться.3. Воду (как и медикаменты, продукты, заправленные газ. баллоны) - можно привозить (см. п.1); на нижние этажи - заносить без лифта по паре 5-6 л. фляжек за раз (когда израсходуются запасы). Заодно и согреешься (еще веселее - при наличии собаки). Мангал і дрова - для квартиры не выход (с новыми штрафами особенно : ): дым, копоть, угарный газ; опять же, заготовка и доставка дров?; а соседи?!...4. НО туалет в квартире (особенно стояк канализации для нижних этажей) - может стать проблемой с отключенными насосами.5. Продукты из холодильника - выгрузить на балкон.6. Подготовить запас налички на случай, ЕСЛИ "ляжет" инет сеть.7. Животным - заготовить домики с грелками (резиновыми); растениям - как повезет.8. Заряжать от авто? - МОЖНО (ТЕОРЕТИЧЕСКИ, потерпеть, даже шнурок к гнезду прикуривателя в комплекте есть, НО), ЕСЛИ будет видна перспектива. Даже можно заряжать возя с собой в машинке АКБ/станцию, ХОТЯ с отключенным лифтом спускать-поднимать в руках такую тяжесть по лестничной клетке - то еще удовольствие!