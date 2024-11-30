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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 30 лис, 2024 15:38
Wirująświatła написав: flyman написав:
В цоколі +18.
интересно откуда в цоколе +18 при нуле? кто то должен генерировать разницу. Неужели тепло соседей сверху тебя греет? у меня приятель в цоколе 3тыс квт тратит на обогрев за месяц. Говорю ему сними квартиру на зиму будет дешевле... посчитали выйдет то же самое квартира 9-10 +комуналь.
а літом, коли на вулиці за 30+, там 25, "холод від сусідів"?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:47
Для незламності інету мало допомагає, бо мобільний інет у вишок тримається буквально пару годин. І зовнішня антена рятує тільки тимчасово.
До речі, в цоколі взагалі сигнал ловить?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:50
Hotab написав: UA написав:
О чем тебе говорит название Кампус?
Не, может ты африканский студент?
Деменция, а в «варшавском» охранники на польском спрашивают «вы к кому?»
Или в французском квартале лягушачьи лапки на завтраки?
Чего ты дебилоид старый устроил здесь кривляние? Тебе рыло давно никто не чистил? Давай я поправлю ситуацию.
Я на это должен реагировать?
Жить в такой недооценённой локации с такими вводными по психическому состоянии - сядешь. Пойдешь успокаивать своих арабских соседей и скоишь на ИТК 69.
Востаннє редагувалось UA
в Суб 30 лис, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:54
Faceless написав:
При вимкненні на кілька діб розряджений акум буде найменшою проблемою. Бо не буде ні звʼязку ні інету ні водопостачання. Балонів теж не напасешся, тут вже в нагоді будуть мангал і дрова.
І доречі в таких критичних випадках павер станцію цілком можна заряджати від авто.
1. лишь бы машина завелась (была "на ходу" и был запас топлива).
2. В древние времена без (МОБИЛЬНОГО) звʼязку і інету - обходились (а без электричества - мы быстро туда вернемся). Придется чаще видеться.
3. Воду (как и медикаменты, продукты, заправленные газ. баллоны) - можно привозить (см. п.1); на нижние этажи - заносить без лифта по паре 5-6 л. фляжек за раз (когда израсходуются запасы). Заодно и согреешься (еще веселее - при наличии собаки). Мангал і дрова - для квартиры не выход (с новыми штрафами особенно : ): дым, копоть, угарный газ; опять же, заготовка и доставка дров?; а соседи?!...
4. НО туалет в квартире (особенно стояк канализации для нижних этажей) - может стать проблемой с отключенными насосами.
5. Продукты из холодильника - выгрузить на балкон.
6. Подготовить запас налички на случай, ЕСЛИ "ляжет" инет сеть.
7. Животным - заготовить домики с грелками (резиновыми); растениям - как повезет.
8. Заряжать от авто? - МОЖНО (ТЕОРЕТИЧЕСКИ, потерпеть, даже шнурок к гнезду прикуривателя в комплекте есть, НО), ЕСЛИ будет видна перспектива. Даже можно заряжать возя с собой в машинке АКБ/станцию, ХОТЯ с отключенным лифтом спускать-поднимать в руках такую тяжесть по лестничной клетке - то еще удовольствие!
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:07
Faceless написав:
Для незламності інету мало допомагає, бо мобільний інет у вишок тримається буквально пару годин. І зовнішня антена рятує тільки тимчасово.
До речі, в цоколі взагалі сигнал ловить?
біля вікна лове, але тема не про то (провідний провайдер поставив акуми на своє обладнання), тут мова більше про те щоб на мобілці бути на дроті у месенджерах плюс інетбанкінг за потреби, та автентихвікатори для двохвакторного доступу
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 30 лис, 2024 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:07
flyman написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
В цоколі +18.
интересно откуда в цоколе +18 при нуле? кто то должен генерировать разницу. Неужели тепло соседей сверху тебя греет? у меня приятель в цоколе 3тыс квт тратит на обогрев за месяц. Говорю ему сними квартиру на зиму будет дешевле... посчитали выйдет то же самое квартира 9-10 +комуналь.
а літом, коли на вулиці за 30+, там 25, "холод від сусідів"?
Обчитавшись Строимдом , я сделал стяжку пола без утепления, стяжка из керамзита,
да , летом можно и без кондея но зимой холодно
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:13
Vadim_ написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
интересно откуда в цоколе +18 при нуле? кто то должен генерировать разницу. Неужели тепло соседей сверху тебя греет? у меня приятель в цоколе 3тыс квт тратит на обогрев за месяц. Говорю ему сними квартиру на зиму будет дешевле... посчитали выйдет то же самое квартира 9-10 +комуналь.
а літом, коли на вулиці за 30+, там 25, "холод від сусідів"?
Обчитавшись Строимдом , я сделал стяжку пола без утепления, стяжка из керамзита,
да , летом можно и без кондея но зимой холодно
коврик та теплі капці, якщо довго перебувати малорухомим (сидиш/напівлежиш за ноутом), то бабціні валянки у спадщину рішають
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:18
UA
Я на это должен реагировать?
Можеш не реагувати. А сяду / не сяду - давай перевіримо , якщо я бачу тобі сита спокійна старість (після життя, прожитого зі схованими доходами і несплаченими податками) не дуже подобається і ти вирішив пограти в «останнього героя». Коли під 60 , носи погано зростаються, подумай про це.flyman
провідний провайдер поставив акуми на своє обладнання)
На 11 годин вистачило їх аккумів. Потім ліг. Це я про виту пару. Оптика наче працювала всю добу без світла. flyman
оточення Києва кавалірками в пішій доступності ШРТ",
Індустріальний мост давно став «оточенням Києва»? А квартира 50м - «каваліркою»?
Куди «роялті» занести, не хочу бути в боргах.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 лис, 2024 16:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:21
Faceless написав:
бо мобільний інет у вишок тримається буквально пару годин.
3 часа.
flyman написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
В цоколі +18.
интересно откуда в цоколе +18 при нуле? кто то должен генерировать разницу. Неужели тепло соседей сверху тебя греет? у меня приятель в цоколе 3тыс квт тратит на обогрев за месяц. Говорю ему сними квартиру на зиму будет дешевле... посчитали выйдет то же самое квартира 9-10 +комуналь.
а літом, коли на вулиці за 30+, там 25, "холод від сусідів"?
холод летом от земли, потому что цоколь на 1,5 в земле, и солнце на такую глубину не прогревает. А мороз охлаждает землю с +25 до +3. В любом подвале летом прохладно. А шоб в любом подвале зимой было +16 1й раз слышу. Был у меня гараж с подвалом глубиной 4 метра, зимой в морозы там был 0+5.
flyman написав:
провідний провайдер поставив акуми на своє обладнання
у нас провайдер на время блэкауты включает бесплатный wifi со скоростью 1Мбит. В моей квартире только одна палка, ровно форум почитать, а другие пишут что нормально пользуются. Причём как только включают э.э. точка пропадает. Хз наверное они решили что роутер запитать дешевле чем свитч.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 30 лис, 2024 16:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:32
На 10 метрах буде десь +10
Флайман явно глибше
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