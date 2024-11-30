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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 30 лис, 2024 16:52
Hotab написав:
Можеш не реагувати. А сяду / не сяду - давай перевіримо , якщо я бачу тобі сита спокійна старість (після життя, прожитого зі схованими доходами і несплаченими податками) не дуже подобається і ти вирішив пограти в «останнього героя». Коли під 60 , носи погано зростаються, подумай про це.
Хотаб, у меня был период в жизни, когда за сутки с несколькими такими же как ты плотно общался и прекрасно понимаю какое именно дерьмо у тебя в голове.
Кто то ещё виноват, что ты в недооцененном Кампусе квартиру купил?
ПС Нормальные, симпатишные девки тебе давать не будут. Смирись.
Ты вне игры.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:59
UA
недооцененном Кампусе
Хто йому давав оцінку, хто недооцінив, про що в тебе маячня, паркінсон?
был период в жизни
То ти досвідчений, це добре. Зразу «міліцію» викликав?
Нормальные, симпатишные девки тебе давать не будут
Гроші всі у ІА, дівки «сімпатічні» у УА. Біда суцільна. Все солодкі діди перехопили.
Дивись, якщо ти герой лише в інеті, то ти нецікавий. Повертайся до теми гілки і не шукай пригод , поки я у тебе не зняв трохи квартиру випадково.Бо ККУ тебе не врятує.Ти «бувший», менти пенсам не допомагають.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:09
Hotab написав:
поки я у тебе не зняв трохи квартиру випадково.
Это исключено. Мой фейс контроль твой контингент не проходит.
Выведу за ухо на улицу и коленом под зад.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:15
UA
Мой фейс контроль твой контингент не проходит.
Мені і не треба заселятись)) Ідея в іншому)) Про коліна цікаво. Ти ж грошей на титановий шарнір скопив?))
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:26
Hotab написав:UA
Мой фейс контроль твой контингент не проходит.
Мені і не треба заселятись)) Ідея в іншому)) Про коліна цікаво. Ти ж грошей на титановий шарнір скопив?))
Какой шарнир?
Я и без шарнира приспособился очень сильным, но слишком мелким коленом под зад давать.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:33
UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 17:41
UA
Я и без шарнира приспособился
Надалі тобі буде важкувато без нього.
Візків навіть для бійців не вистачає. А ухилянту - мусорському пенсу , точно не дадуть. Тому побережи своє коліно, без шарніра з титану воно само не зростеться.
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