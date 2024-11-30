Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав:На 10 метрах буде десь +10 Флайман явно глибше
Взагалі, якщо мінімізувати охолодження через надходження ззовні холодного повітря, і надміру вологе, то під землею (невисокі глибини але глибше 2м) температура стабільна протягом року і складає десь 12 градусів. Далі вниз тільки зростатиме
Так, мені відомо про цю точку стабільної Т. Але я вважав, що вона в наших широтах десь +10 (а не 12), і починається не з 2 метрів, а глибше. Але може я щось забув
Ну а зростання на глибину там з дуже невеликим градієнтом))
Все на тестостероне
Десь такому як у тебе?) Заселяй себе. Тільки дивись, там ліфт - єдине місце без камери. В нього не сідай зі мною. Бо винуватого ти не знайдеш. і ІТК 89 лишиться в твоїх вологих мріях)
Faceless написав:Це яка така велика айті контора сюди їх ввозить?
По памяти Софт сервис (или как то так) я ж совсем не из айти. И ещё одно название которое сложно запомнить. А что, что то не так? Наркоторговцы? Нелегалы? Любят селится по двое в 2к. Двое были уже с нашими девками. Колумбийцев почти все зовут Пабло.
Wirująświatła написав:UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.
просто цікаво, що для хотаба кавалірка поряд на Кардачах в малоповерховій забудові прийтну ціну то хву-хву, а подібне в термтнику за оверпрайс ням-ням. Все решта лірика та понти, як з краватками для нових руесеських
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 лис, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Це яка така велика айті контора сюди їх ввозить?
По памяти Софт сервис (или как то так) я ж совсем не из айти. И ещё одно название которое сложно запомнить. А что, что то не так? Наркоторговцы? Нелегалы? Любят селится по двое в 2к. Двое были уже с нашими девками. Колумбийцев почти все зовут Пабло.
SoftServe? Уточню у знайомих. Бо вперше таке чую. Набирають в ЛатАм - це правда, багато. Але ніколи не чув про релокацію сюди за півсвіту
Wirująświatła написав:UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.
просто цікаво, що для хотаба кавалірка поряд на Кардачах в малоповерховій забудові прийтну ціну то хву-хву, а подібне в термтнику за оверпрайс ням-ням. Все решта лірика та понти, як з краватками для нових руесеських
Faceless написав:Це яка така велика айті контора сюди їх ввозить?
По памяти Софт сервис (или как то так) я ж совсем не из айти. И ещё одно название которое сложно запомнить. А что, что то не так? Наркоторговцы? Нелегалы? Любят селится по двое в 2к. Двое были уже с нашими девками. Колумбийцев почти все зовут Пабло.
SoftServe? Уточню у знайомих. Бо вперше таке чую. Набирають в ЛатАм - це правда, багато. Але ніколи не чув про релокацію сюди за півсвіту
На початку року шукали для колумбійців. В другій половині під еквадорців. Шукають щось середине 20-30 кгрн за 1-2 к бажано в новобудові та прицентрі. В колумбійців координатор була офіс менеджер нашої компанії. Перший місяць та залог за рахунок роботодавця. Релокація чи навчання я не в курсі. Я їх собі не брав.
Wirująświatła написав:UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.
просто цікаво, що для хотаба кавалірка поряд на Кардачах в малоповерховій забудові прийтну ціну то хву-хву, а подібне в термтнику за оверпрайс ням-ням. Все решта лірика та понти, як з краватками для нових руесеських
Флайман, для тебе буде новина, але баба дуга, прибиральниця в айті-компаніі, має таку ж кількість отворів, і геометрично десь так само вони розташовані, як у дівчинки QA. Я так зрозумів, що ти обереш бабу дуню, бо там не треба залицянь, цукерок, і довгих розмов під зірками. Там дадуть і в туалеті. «Навіщо платити дорожче», правда? бо «то все лірика»))