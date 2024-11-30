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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 9899100101>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 17:56

  Faceless написав:
Hotab написав:На 10 метрах буде десь +10
Флайман явно глибше
Взагалі, якщо мінімізувати охолодження через надходження ззовні холодного повітря, і надміру вологе, то під землею (невисокі глибини але глибше 2м) температура стабільна протягом року і складає десь 12 градусів. Далі вниз тільки зростатиме

Так, мені відомо про цю точку стабільної Т. Але я вважав, що вона в наших широтах десь +10 (а не 12), і починається не з 2 метрів, а глибше. Але може я щось забув

Ну а зростання на глибину там з дуже невеликим градієнтом))

Все на тестостероне


Десь такому як у тебе?)
Заселяй себе. Тільки дивись, там ліфт - єдине місце без камери. В нього не сідай зі мною. Бо винуватого ти не знайдеш. :lol: і ІТК 89 лишиться в твоїх вологих мріях)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:11

  Faceless написав:Це яка така велика айті контора сюди їх ввозить?

По памяти Софт сервис (или как то так) я ж совсем не из айти.
И ещё одно название которое сложно запомнить.
А что, что то не так? Наркоторговцы? Нелегалы?
Любят селится по двое в 2к.
Двое были уже с нашими девками.
Колумбийцев почти все зовут Пабло.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:16

  Wirująświatła написав:UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.

просто цікаво, що для хотаба кавалірка поряд на Кардачах в малоповерховій забудові прийтну ціну то хву-хву, а подібне в термтнику за оверпрайс ням-ням. Все решта лірика та понти, як з краватками для нових руесеських
Востаннє редагувалось flyman в Суб 30 лис, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:16

  Hotab написав: ІТК 89

Ты к ИТК (ВК) 69 приписан, 89 то на родине Барабашова и у нею другой профиль.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:29

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

UA написав:
  Faceless написав:Це яка така велика айті контора сюди їх ввозить?

По памяти Софт сервис (или как то так) я ж совсем не из айти.
И ещё одно название которое сложно запомнить.
А что, что то не так? Наркоторговцы? Нелегалы?
Любят селится по двое в 2к.
Двое были уже с нашими девками.
Колумбийцев почти все зовут Пабло.
SoftServe? Уточню у знайомих. Бо вперше таке чую.
Набирають в ЛатАм - це правда, багато. Але ніколи не чув про релокацію сюди за півсвіту
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:30

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Wirująświatła написав:UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.

просто цікаво, що для хотаба кавалірка поряд на Кардачах в малоповерховій забудові прийтну ціну то хву-хву, а подібне в термтнику за оверпрайс ням-ням. Все решта лірика та понти, як з краватками для нових руесеських
А що саме там подібне, чотирикутна форма кімнат?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:36

  UA написав:
  Hotab написав: ІТК 89

Ты к ИТК (ВК) 69 приписан, 89 то на родине Барабашова и у нею другой профиль.

:shock: хрєнасє профзнания у вас
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:46

  Faceless написав:
UA написав:
  Faceless написав:Це яка така велика айті контора сюди їх ввозить?

По памяти Софт сервис (или как то так) я ж совсем не из айти.
И ещё одно название которое сложно запомнить.
А что, что то не так? Наркоторговцы? Нелегалы?
Любят селится по двое в 2к.
Двое были уже с нашими девками.
Колумбийцев почти все зовут Пабло.
SoftServe? Уточню у знайомих. Бо вперше таке чую.
Набирають в ЛатАм - це правда, багато. Але ніколи не чув про релокацію сюди за півсвіту

На початку року шукали для колумбійців.
В другій половині під еквадорців.
Шукають щось середине 20-30 кгрн за 1-2 к бажано в новобудові та прицентрі.
В колумбійців координатор була офіс менеджер нашої компанії.
Перший місяць та залог за рахунок роботодавця.
Релокація чи навчання я не в курсі. Я їх собі не брав.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 18:46

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.

просто цікаво, що для хотаба кавалірка поряд на Кардачах в малоповерховій забудові прийтну ціну то хву-хву, а подібне в термтнику за оверпрайс ням-ням. Все решта лірика та понти, як з краватками для нових руесеських

Флайман, для тебе буде новина, але баба дуга, прибиральниця в айті-компаніі, має таку ж кількість отворів, і геометрично десь так само вони розташовані, як у дівчинки QA. Я так зрозумів, що ти обереш бабу дуню, бо там не треба залицянь, цукерок, і довгих розмов під зірками. Там дадуть і в туалеті. «Навіщо платити дорожче», правда? :D бо «то все лірика»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:04

  moveton написав:
  Faceless написав:Тому нема сенсу ганяти інвертор для споживачів, які спокійно можна живити напряму 12в (більшість ровтерів принаймні). В мене він з ону на окремому дбж сидить собі в шафі і не гуде :)

А кто-то приличный низковольтный (у которого выходы 5, 9, 12 В) UPS может порекомендовать? Такой, чтобы через год не менять в нём припаянный акк и вздувшиеся кондёры, как тут выше по теме описано.

бюджетно
https://fi202x.blogspot.com/2024/09/diy-6.html
можна ще USB decoy добавити щоб на різні напруги, або декілька перетворювачів на різні напруги
flyman
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