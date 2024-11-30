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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:25

  UA написав:
  Wirująświatła написав:UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.

Контрольный щелбан.
Попрошу куму-рылу занимающуюся эквадорцами и колумбийцами целенаправленно предлагать Кампус.

UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...

Теперь новые обещания Hotab'у, побереги себя
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:44

pesikot


UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...


Пахан красной зоны, 3.14 -дар в авторитете :lol:
Рыло, который «кум» заиграл новыми красками
Hotab
 
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  #<1 ... 9899100101
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