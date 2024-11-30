UA написав:
Контрольный щелбан.
Попрошу куму-рылу занимающуюся эквадорцами и колумбийцами целенаправленно предлагать Кампус.
UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...
Теперь новые обещания Hotab'у, побереги себя
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:25
UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...
Теперь новые обещания Hotab'у, побереги себя
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:44
pesikot
Пахан красной зоны, 3.14 -дар в авторитете
Рыло, который «кум» заиграл новыми красками
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