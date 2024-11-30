RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:25

  UA написав:
  Wirująświatła написав:UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.

Контрольный щелбан.
Попрошу куму-рылу занимающуюся эквадорцами и колумбийцами целенаправленно предлагать Кампус.

UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...

Теперь новые обещания Hotab'у, побереги себя
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10706
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:44

pesikot


UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...


Пахан красной зоны, 3.14 -дар в авторитете :lol:
Рыло, который «кум» заиграл новыми красками
Hotab
 
Повідомлень: 13693
З нами з: 15.02.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:25

  Hotab написав:pesikot


UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...


Пахан красной зоны, 3.14 -дар в авторитете :lol:
Рыло, который «кум» заиграл новыми красками

Hotab, файненс это единственное место где человек с твоим ростом может посамутвержатся :mrgreen:
pesikot, отсрочки от мобилизации тебя лишит жизнь (учитывая за что она тебе дана)
UA
 
Повідомлень: 9112
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1867 раз.
Подякували: 2297 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 9899100101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13118)
30.11.2024 21:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.