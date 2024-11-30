Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 9899100101 Додано: Суб 30 лис, 2024 19:25 UA написав: Wirująświatła написав: UA друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь. друзья прекращайте) этот пинг-понг может длиться годами. Предлагаю сойтись на том что ЮА кампус не нравится, а Хотабу нравится. Без поломанных носов. Форум зафиксировал, что вы 2 супербоксёра и друг друга не боитесь.

Контрольный щелбан.

Попрошу куму-рылу занимающуюся эквадорцами и колумбийцами целенаправленно предлагать Кампус. Контрольный щелбан.Попрошу куму-рылу занимающуюся эквадорцами и колумбийцами целенаправленно предлагать Кампус.

UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...



Теперь новые обещания Hotab'у, побереги себя UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...Теперь новые обещания Hotab'у, побереги себя pesikot

Повідомлень: 10706 З нами з: 31.08.09 Подякував: 541 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2024 19:44 pesikot





UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...





Пахан красной зоны, 3.14 -дар в авторитете

Рыло, который «кум» заиграл новыми красками Пахан красной зоны, 3.14 -дар в авторитетеРыло, который «кум» заиграл новыми красками Hotab Повідомлень: 13694 З нами з: 15.02.09 Подякував: 366 раз. Подякували: 2291 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2024 22:25 Hotab написав: pesikot





UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...





Пахан красной зоны, 3.14 -дар в авторитете

Рыло, который «кум» заиграл новыми красками Пахан красной зоны, 3.14 -дар в авторитетеРыло, который «кум» заиграл новыми красками

Hotab, файненс это единственное место где человек с твоим ростом может посамутвержатся

pesikot, отсрочки от мобилизации тебя лишит жизнь (учитывая за что она тебе дана) Hotab, файненс это единственное место где человек с твоим ростом может посамутвержатсяpesikot, отсрочки от мобилизации тебя лишит жизнь (учитывая за что она тебе дана) UA Повідомлень: 9111 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1867 раз. Подякували: 2297 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2024 23:32 UA



место где человек с твоим ростом





Вертухай на пенсии, ты стремительно разлагаешься. С твоей учетки все больше какого-то маразма.

Из последнего идиотизма который ты нес:

Маразм вертухая:

- купить домой 5 квт энергиии - это надо продать вертолет.

Реальность:

- цена вопроса 2 куе.

Маразм вертухая:

- «недооцененный Кампус»

Реальность:

- никто на этом форуме не давал ему оценку. В том числе и я. Очевидно у вертухая какие-то личные обиды на некоторые ЖК.. Может его отлюбили в подвалах некоторых ЖК его бывшие , вышедшие на волю сидельцы , которых UA охранял на зоне. Этого дед уже не расскажет , даже когда старые раны (без мази ж) будут ныть.

Маразм вертухая:

- «с твоим ростом»

Реальность:

- роста более 180.. Снова ногой в штангу.

Маразм вертухая:

- ценник на э/э как для промышленности

Реальность

- обычный, как для населения , двухзонный





Вертухай, в Эвропе, куда ты собрался убегать дораспродав последнего хруща, лечение ментальных проблем недешевое. Лучше реши эти проблемы здесь и сейчас. В Киеве относительно недорогая медицина. Вертухай на пенсии, ты стремительно разлагаешься. С твоей учетки все больше какого-то маразма.Из последнего идиотизма который ты нес:Маразм вертухая:- купить домой 5 квт энергиии - это надо продать вертолет.Реальность:- цена вопроса 2 куе.Маразм вертухая:- «недооцененный Кампус»Реальность:- никто на этом форуме не давал ему оценку. В том числе и я. Очевидно у вертухая какие-то личные обиды на некоторые ЖК.. Может его отлюбили в подвалах некоторых ЖК его бывшие , вышедшие на волю сидельцы , которых UA охранял на зоне. Этого дед уже не расскажет , даже когда старые раны (без мази ж) будут ныть.Маразм вертухая:- «с твоим ростом»Реальность:- роста более 180.. Снова ногой в штангу.Маразм вертухая:- ценник на э/э как для промышленностиРеальность- обычный, как для населения , двухзонныйВертухай, в Эвропе, куда ты собрался убегать дораспродав последнего хруща, лечение ментальных проблем недешевое. Лучше реши эти проблемы здесь и сейчас. В Киеве относительно недорогая медицина. Hotab Повідомлень: 13694 З нами з: 15.02.09 Подякував: 366 раз. Подякували: 2291 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 9899100101 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_