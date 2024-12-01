UA написав:
Контрольный щелбан.
Попрошу куму-рылу занимающуюся эквадорцами и колумбийцами целенаправленно предлагать Кампус.
UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...
Теперь новые обещания Hotab'у, побереги себя
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:25
UA, ты уже обещал лишить меня отсрочки ...
Теперь новые обещания Hotab'у, побереги себя
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:44
pesikot
Пахан красной зоны, 3.14 -дар в авторитете
Рыло, который «кум» заиграл новыми красками
Додано: Суб 30 лис, 2024 22:25
Hotab, файненс это единственное место где человек с твоим ростом может посамутвержатся
pesikot, отсрочки от мобилизации тебя лишит жизнь (учитывая за что она тебе дана)
Додано: Суб 30 лис, 2024 23:32
UA
Вертухай на пенсии, ты стремительно разлагаешься. С твоей учетки все больше какого-то маразма.
Из последнего идиотизма который ты нес:
Маразм вертухая:
- купить домой 5 квт энергиии - это надо продать вертолет.
Реальность:
- цена вопроса 2 куе.
Маразм вертухая:
- «недооцененный Кампус»
Реальность:
- никто на этом форуме не давал ему оценку. В том числе и я. Очевидно у вертухая какие-то личные обиды на некоторые ЖК.. Может его отлюбили в подвалах некоторых ЖК его бывшие , вышедшие на волю сидельцы , которых UA охранял на зоне. Этого дед уже не расскажет , даже когда старые раны (без мази ж) будут ныть.
Маразм вертухая:
- «с твоим ростом»
Реальность:
- роста более 180.. Снова ногой в штангу.
Маразм вертухая:
- ценник на э/э как для промышленности
Реальность
- обычный, как для населения , двухзонный
Вертухай, в Эвропе, куда ты собрался убегать дораспродав последнего хруща, лечение ментальных проблем недешевое. Лучше реши эти проблемы здесь и сейчас. В Киеве относительно недорогая медицина.
Додано: Нед 01 гру, 2024 16:15
Да ты у нас благородный олень )
Лишить жизни, сейчас, могут множество факторов и событий.
Прилетела ракета или шахед по жилым домам и ... братская могила
Мобилизация стоит далеко не на первом месте лишения жизни
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