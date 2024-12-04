Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
ЛАД написав:............... У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь
ЛАД написав:............... У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь
Надолго?
Зараз двічі на день по 4 години, але пару разів вимикали на 6-7 годин безперервно
ЛАД написав:У вас сейчас отключают свет? В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально. Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности.
Настав час місту Лева позаздрити білою заздрістю прифронтовому місту! В нас десь 2тижні, як вимикають по 3год. двічі на день, а останній тиждень - по 2год тричі на день. Вночі, наче, не вимикають. Графік вимкнення дають лише на добу і постійно він відрізняється від попереднього. Коли йдеш по вулиці під час вимкнення е/е - біля кожної комерції гудить генератор. Лише в хлібному одному ларьку бачив, що горить свічка - чому, навіть, не якийсь ліхтарик? Дивно.
Wirująświatła написав:Hotab от затяжных блэкаутов павербанки не спасут. Особенно если отопление электро. Нужна вебаста + генератор. Даже ты свою систему за сутки высадишь, а дальше что? Генератор видел инверторный 2квт в пластиковом корпусе, работает не громче скутера. Чтоб нервный сосед с ножом потом не бегал. https://www.youtube.com/shorts/j2-lc3V9 ... ture=share там комменты тоже интересные
С вебастой главное не учадить (в том числе и соседа -- если выхлоп тупо в форточку выкинуть). Ну и "не громче скутера" ночью -- это примерно в два раза больше, чем "дофига" -- сосед всеравно может бегать. Особенно если у него на такой денег нет
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.
>>> зачем вам ночью э.э.? Холодильник/отопление?
>>> включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу вон тем 2х-киловаттным?