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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 99100101102103>
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 03:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:...............
У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально.
Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь

Надолго?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 03:36

  ЛАД написав:Надолго
Ирпень днем 2р. по 3 часа и ночью хз. на сколько.
  Faceless написав:Це який відчай має бути продавати товар дешевше 1500 грн у розстрочку на два роки
надеятся что китайцы обратно выкупят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 03:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:...............
У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально.
Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности. При необходимости поставить их можно будет быстро. Или открыть в школах и т.п. (у нас таких было много).
І в Києві і в області вимикають майже щодня з 18 листопада десь

Надолго?
Зараз двічі на день по 4 години, але пару разів вимикали на 6-7 годин безперервно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 04:02

Wirująświatła, Faceless
За что вас так?
Наверно, за услуги. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 04:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Wirująświatła, Faceless
За что вас так?
Наверно, за услуги. :)
100%
Причому, за комунальні
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:21

Де ж ті "сусліки", яких не бачиш, а вони є?!

  ЛАД написав:У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет. Отопление пока тоже нормально.
Если так везде, то пока нет смысла в пунктах незламности.
Настав час місту Лева позаздрити білою заздрістю прифронтовому місту! :shock: :D
В нас десь 2тижні, як вимикають по 3год. двічі на день, а останній тиждень - по 2год тричі на день.
Вночі, наче, не вимикають.
Графік вимкнення дають лише на добу і постійно він відрізняється від попереднього.
Коли йдеш по вулиці під час вимкнення е/е - біля кожної комерції гудить генератор.
Лише в хлібному одному ларьку бачив, що горить свічка :shock: - чому, навіть, не якийсь ліхтарик? Дивно.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 09:24

  ЛАД написав:У вас сейчас отключают свет?
В Харькове пока нет.
в ноябре звезданули по трансформаторам ровенской АЭС которая питает Киев и Зап.Украину. Магатэ возмущалось что так делать низзя.
https://t.me/astrapress/69480
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:52

  Wirująświatła написав:Hotab от затяжных блэкаутов павербанки не спасут. Особенно если отопление электро. Нужна вебаста + генератор. Даже ты свою систему за сутки высадишь, а дальше что? Генератор видел инверторный 2квт в пластиковом корпусе, работает не громче скутера. Чтоб нервный сосед с ножом потом не бегал.
https://www.youtube.com/shorts/j2-lc3V9 ... ture=share
там комменты тоже интересные

С вебастой главное не учадить (в том числе и соседа -- если выхлоп тупо в форточку выкинуть).
Ну и "не громче скутера" ночью -- это примерно в два раза больше, чем "дофига" -- сосед всеравно может бегать. Особенно если у него на такой денег нет :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 10:59

  _hunter написав:ночью
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:11

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:ночью
зачем вам ночью э.э.? идеальный вариант включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу и далее всех питать/ заряжать станцией. Заряжать генератором телефоны безумие, разве что их у вас 100 шт.

>>> зачем вам ночью э.э.?
Холодильник/отопление?

>>> включить на 50 минут генератор, зарядить им до 80% экофлоу
вон тем 2х-киловаттным? :lol:

BTW: а Bluetti/Anker/DiY -- не вариант зарядить? :wink:
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