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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 100101102103>
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:37

_hunter 2квт :shock: генератор не сможет зарядить 1квт станцию? :shock:
  _hunter написав:Bluetti/Anker/DiY -- не вариант зарядить?
блюетти неудачный нейминг, звучит как блювота. Зарядить то можно, но ощущения не те )
  _hunter написав:Холодильник/отопление?
холодильник зимой для староверов. отопление от генератора? 1й раз слышу. Запитывать им котёл мощностью 60-100ватт - лютый оверпрайс. Топиться вебастой выйдет дешевле (учитывая что котёл ещё и газ потребляет) а выхлопы те же. Только вебаста в 5 раз дешевле генератора и ресурс раз в 50 больше.

автор видео утверждает что холодильник на этом девайсе работает сутки
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:46

  Wirująświatła написав:_hunter 2квт :shock: генератор не сможет зарядить 1квт станцию? :shock:
  _hunter написав:Bluetti/Anker/DiY -- не вариант зарядить?
блюетти неудачный нейминг, звучит как блювота. Зарядить то можно, но ощущения не те )

Физика -- забавная штука :lol:

Anker звучит как-то хуже, чем EcoFlow??? Не говоря уж про Tesla :wink:
Я понимаю, когда это Starlink -- аналогов в сегменте действительно нет. Но китайские моб. ЗС -- это не Jeep/Xerox, что бы на конкретный бренд телебонькать...
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:52

  _hunter написав:что бы на конкретный бренд телебонькать...
по экофлоу хотя бы есть обзоры и разборки, про остальные говнобренды этого нет. Летом подумал купить станцию tig fox t50 на ютубе нашёл аж 2 обзора на неё + рекламный ролик. Может кому то нравится изучать новое, но мне лучше пусть блогеры изучат, а я подумаю. Был когда то сенсорный ноутбук-планшет бравис, выдали на работе. Нормально он работал примерно неделю, потом прилетало обновление винды и начинались чудеса, у кого-то вообще не стартовал, у других писало нехватает памяти. И так у всех сотрудников его владельцев. В итоге всю партию вернули туда где взяли. А фокстрот их еще 3 года продавал. От Китая где электронику собирают в сараях/гаражах можно что угодно ждать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 11:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:58

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:что бы на конкретный бренд телебонькать...
по экофлоу хотя бы есть обзоры и разборки, про остальные говнобренды этого нет. Летом подумал купить станцию tig fox t50 на ютубе нашёл аж 2 обзора на неё + рекламный ролик. Может кому то нравится изучать новое, но мне лучше пусть блогеры изучат, а я подумаю.

Вы это специально делаете? :roll: Или по Анкеру обзоров/разборок не хватает?
-- я уж не говорю про CЕС-инверторы -- с емкостями/мощностями и близко недоступными экофловам :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:05

  _hunter написав:Или по Анкеру обзоров/разборок не хватает?
как маленькому ребенку, всё надо разжевать
вот экофлоу https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html 24кгрн гарантия 60 месяцев

вот Anker https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-porta ... cb073.html
25кгрн гарантия 3 месяца.

вы что выберете?
понимаю что на эпицентре свет клином не сошелся но точка выдачи - под боком, возврат в течении 14 дней без проблем, рассрочка на 24 мес. , 1% кэшбэка. А купить в каком то галимом интернет магазине потом хер вернёшь. И остального тоже нет.

Кстати на экофлоу появились реплики (подделки). Чел купил на проме, а реальная емкость в 2р ниже заявленной. Вернуть не смог, станцию прислало физ.лицо. гарантия типа есть, но емкость под гарантию не подпадает (может кому интересны такие нюансы).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:19

Wirująświatła
Купил Navitel NS300, мне к этому бренду доверие.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:30

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Или по Анкеру обзоров/разборок не хватает?
как маленькому ребенку, всё надо разжевать
вот экофлоу https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html 24кгрн гарантия 60 месяцев

вот Anker https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-porta ... cb073.html
25кгрн гарантия 3 месяца.

вы что выберете?

Вам нужно объянять, что "Продавець товару:MIGLIORESHOP" -- это не Эпицентр? :shock:
А так-то -- я возьму ZENDURE на тыщщу дороже, но +100% емкости (и гарантией в 24 месяца)
https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html
Ну или BLUETTI -- +50% емкости -- если уж за брендами гнаться
https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html
А так же внимательно перечитаю -- что в те 60 месяцев гарантии входит :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:41

  _hunter написав:
А так-то -- я возьму ZENDURE на тыщщу дороже, но +100% емкости (и гарантией в 24 месяца)
https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html

Час зарядки: 10,5 год
:shock: :shock: :shock:
4,5 години при одночасному використанні розетки + сонячної панелі або прикурювача + USB-C порту; за 9 годин від мережі; за 8,5 від прикурювача; за 10,5 годин від порту USB Type-C; за 7 годин від сонячних панелей потужністю 150W

толку от неё если будет подача э.э. 2-3 часа а блэкаут 6-12 часов?
будет валяться разряженная как памятник выкинутым на ветер деньгам.
  _hunter написав:Вам нужно объянять, что "Продавець товару:MIGLIORESHOP" -- это не Эпицентр?
тем более вашим Anker эпицентр не торгует, нужно искать его по интернет магазинам которые никакой ответственности не несут. В качестве гарантии может быть листик а5 без печати/штампа над которым посмеётся любой сервис.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:49

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:
А так-то -- я возьму ZENDURE на тыщщу дороже, но +100% емкости (и гарантией в 24 месяца)
https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html

Час зарядки: 10,5 год
:shock: :shock: :shock:
4,5 години при одночасному використанні розетки + сонячної панелі або прикурювача + USB-C порту; за 9 годин від мережі; за 8,5 від прикурювача; за 10,5 годин від порту USB Type-C; за 7 годин від сонячних панелей потужністю 150W

толку от неё если будет подача э.э. 2-3 часа а блэкаут 6-12 часов?
будет валяться разряженная как памятник выкинутым на ветер деньгам.

BLUETTI AC70
Швидкість заряду від мережі 1,3 – 1,6
При том, что емкость у нее 1.5 от RIVER 2 Max -- то на то и выходит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:51

  Wirująświatła написав:[
Час зарядки: 10,5 год

У меня Блюетти (АС200PL) емкостью 2,3 кВт в турбо режиме заряжается с нуля до 100% за час.
Все что заряжается больше 3х часов - фигня
Xenon
 
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