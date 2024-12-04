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_hunter 2квт генератор не сможет зарядить 1квт станцию?
_hunter написав:Bluetti/Anker/DiY -- не вариант зарядить?
блюетти неудачный нейминг, звучит как блювота. Зарядить то можно, но ощущения не те )
_hunter написав:Холодильник/отопление?
холодильник зимой для староверов. отопление от генератора? 1й раз слышу. Запитывать им котёл мощностью 60-100ватт - лютый оверпрайс. Топиться вебастой выйдет дешевле (учитывая что котёл ещё и газ потребляет) а выхлопы те же. Только вебаста в 5 раз дешевле генератора и ресурс раз в 50 больше.
автор видео утверждает что холодильник на этом девайсе работает сутки
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:_hunter 2квт генератор не сможет зарядить 1квт станцию?
_hunter написав:Bluetti/Anker/DiY -- не вариант зарядить?
блюетти неудачный нейминг, звучит как блювота. Зарядить то можно, но ощущения не те )
Физика -- забавная штука
Anker звучит как-то хуже, чем EcoFlow??? Не говоря уж про Tesla Я понимаю, когда это Starlink -- аналогов в сегменте действительно нет. Но китайские моб. ЗС -- это не Jeep/Xerox, что бы на конкретный бренд телебонькать...
_hunter написав:что бы на конкретный бренд телебонькать...
по экофлоу хотя бы есть обзоры и разборки, про остальные говнобренды этого нет. Летом подумал купить станцию tig fox t50 на ютубе нашёл аж 2 обзора на неё + рекламный ролик. Может кому то нравится изучать новое, но мне лучше пусть блогеры изучат, а я подумаю. Был когда то сенсорный ноутбук-планшет бравис, выдали на работе. Нормально он работал примерно неделю, потом прилетало обновление винды и начинались чудеса, у кого-то вообще не стартовал, у других писало нехватает памяти. И так у всех сотрудников его владельцев. В итоге всю партию вернули туда где взяли. А фокстрот их еще 3 года продавал. От Китая где электронику собирают в сараях/гаражах можно что угодно ждать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 11:59, всього редагувалось 3 разів.
_hunter написав:что бы на конкретный бренд телебонькать...
по экофлоу хотя бы есть обзоры и разборки, про остальные говнобренды этого нет. Летом подумал купить станцию tig fox t50 на ютубе нашёл аж 2 обзора на неё + рекламный ролик. Может кому то нравится изучать новое, но мне лучше пусть блогеры изучат, а я подумаю.
Вы это специально делаете? Или по Анкеру обзоров/разборок не хватает? -- я уж не говорю про CЕС-инверторы -- с емкостями/мощностями и близко недоступными экофловам
вы что выберете? понимаю что на эпицентре свет клином не сошелся но точка выдачи - под боком, возврат в течении 14 дней без проблем, рассрочка на 24 мес. , 1% кэшбэка. А купить в каком то галимом интернет магазине потом хер вернёшь. И остального тоже нет.
Кстати на экофлоу появились реплики (подделки). Чел купил на проме, а реальная емкость в 2р ниже заявленной. Вернуть не смог, станцию прислало физ.лицо. гарантия типа есть, но емкость под гарантию не подпадает (может кому интересны такие нюансы).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
4,5 години при одночасному використанні розетки + сонячної панелі або прикурювача + USB-C порту; за 9 годин від мережі; за 8,5 від прикурювача; за 10,5 годин від порту USB Type-C; за 7 годин від сонячних панелей потужністю 150W
толку от неё если будет подача э.э. 2-3 часа а блэкаут 6-12 часов? будет валяться разряженная как памятник выкинутым на ветер деньгам.
_hunter написав:Вам нужно объянять, что "Продавець товару:MIGLIORESHOP" -- это не Эпицентр?
тем более вашим Anker эпицентр не торгует, нужно искать его по интернет магазинам которые никакой ответственности не несут. В качестве гарантии может быть листик а5 без печати/штампа над которым посмеётся любой сервис.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
4,5 години при одночасному використанні розетки + сонячної панелі або прикурювача + USB-C порту; за 9 годин від мережі; за 8,5 від прикурювача; за 10,5 годин від порту USB Type-C; за 7 годин від сонячних панелей потужністю 150W
толку от неё если будет подача э.э. 2-3 часа а блэкаут 6-12 часов? будет валяться разряженная как памятник выкинутым на ветер деньгам.
BLUETTI AC70 Швидкість заряду від мережі 1,3 – 1,6 При том, что емкость у нее 1.5 от RIVER 2 Max -- то на то и выходит.