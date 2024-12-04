Додано: Сер 04 гру, 2024 11:52

_hunter написав: что бы на конкретный бренд телебонькать... что бы на конкретный бренд телебонькать...

по экофлоу хотя бы есть обзоры и разборки, про остальные говнобренды этого нет. Летом подумал купить станцию tig fox t50 на ютубе нашёл аж 2 обзора на неё + рекламный ролик. Может кому то нравится изучать новое, но мне лучше пусть блогеры изучат, а я подумаю. Был когда то сенсорный ноутбук-планшет бравис, выдали на работе. Нормально он работал примерно неделю, потом прилетало обновление винды и начинались чудеса, у кого-то вообще не стартовал, у других писало нехватает памяти. И так у всех сотрудников его владельцев. В итоге всю партию вернули туда где взяли. А фокстрот их еще 3 года продавал. От Китая где электронику собирают в сараях/гаражах можно что угодно ждать.