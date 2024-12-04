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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:53

  Wirująświatła написав:какое время полной зарядки?

А фиг его знает, не засекал. Я просто Навителы навигаторы использовал в своё время, как то бренд внушает доверие с тех пор.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:53

  _hunter написав:При том, что емкость у нее 1.5 от RIVER 2 Max -- то на то и выходит.
да по емкости на моменте это лучше вариант, чем RIVER 2 Max +/- за те же деньги. Но сейчас цены на эти девайсы активно падают и через неделю RIVER 2 Max неожиданно может скинуть 40%. Говорю мне вчера предлагали новую дельта-2 на 1квт за 20кгрн но с нюансом, девайс американский 110в. Чтобы зарядить её за 1 час нужен серьезный преобразователь 220=>110. а ноутбуку/телеку и 110 достаточно.
  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав:какое время полной зарядки?

А фиг его знает, не засекал. Я просто Навителы навигаторы использовал в своё время, как то бренд внушает доверие с тех пор.
так это ж главное. И при чём тут навигаторы? Приятель купил смартфон асус - говно говном, а ноутбуки асус одни из лучших.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 13:01, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:58

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Вам нужно объянять, что "Продавець товару:MIGLIORESHOP" -- это не Эпицентр?
тем более вашим Anker эпицентр не торгует, нужно искать его по интернет магазинам которые никакой ответственности не несут. В качестве гарантии может быть листик а5 без печати/штампа над которым посмеётся любой сервис.

Ну так прямо и "искать" :) -- Розетка торгует, более дорогой/емкой моделью, правда ( Anker Solix F1200) -- но мы же к Блекауту готовимся? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:03

  Дюрі-бачі написав:Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...

Для ноута, роутера і 2 лед лампи на 3 години вистачить )
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:07

  Дюрі-бачі написав:Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...

ноут ноуту рознь. у меня есть 5 вольтовый леново 12" который на своей батарее работает 6 часов а с павербанкой 60Ач все 60ч продержится. Серьёзную работу он конечно не тянет, так видосики, интернет, ворд/пдф.

Для освещения покупать станцию оверпрайс. Есть лампы на акб 18650 цена с нормальными акб 350-450 грн. Светит 6 часов на полной яркости. Станция 750вт за 6 часов сама себя посадит даже без ламп и ноутов одним преобразователем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну в мене ноут тягне 25-35 Вт, монітор 20Вт. З лампами виходить десь 10% заряду станції за годину... А заряджається - 40% за годину. Коли я брав, то розраховував максимум на відключення 6/2 визмку
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:15

  Дюрі-бачі написав:Ну в мене ноут тягне 25-35 Вт, монітор 20Вт. З лампами виходить десь 10% заряду станції за годину...

чел (который купил на проме экофлошку 0,25квт) снял обзор что на тв+роутер (всего 70вт) заряда хватает на 2,5 часа. Все его зафукали в коментах что он лох.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:23

квартира в жигуле. включил двс с отопителем и грейся. бюджетно. дешевле генератора и станции
https://t.me/chudokyiv/17429
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 14:48

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:
А так-то -- я возьму ZENDURE на тыщщу дороже, но +100% емкости (и гарантией в 24 месяца)
https://epicentrk.ua/ua/shop/zariadna-s ... t-hod.html

Час зарядки: 10,5 год
:shock: :shock: :shock:
4,5 години при одночасному використанні розетки + сонячної панелі або прикурювача + USB-C порту; за 9 годин від мережі; за 8,5 від прикурювача; за 10,5 годин від порту USB Type-C; за 7 годин від сонячних панелей потужністю 150W

толку от неё если будет подача э.э. 2-3 часа а блэкаут 6-12 часов?
будет валяться разряженная как памятник выкинутым на ветер деньгам.
  _hunter написав:Вам нужно объянять, что "Продавець товару:MIGLIORESHOP" -- это не Эпицентр?
тем более вашим Anker эпицентр не торгует, нужно искать его по интернет магазинам которые никакой ответственности не несут. В качестве гарантии может быть листик а5 без печати/штампа над которым посмеётся любой сервис.


по поводу сонячних панелей-вони в грудні не працюють)) на жаль, сонця немає і не буде до 9 грудня (9-10-11 на пару годин), у мене станція за листопад дала 1250квт, за 4 дні грудня 5квт, 150w потужність вуличного фонаря(купував в Єпіцентрі у 2021, з початком війни тільки у мене світили два фанарі на весь район, сказали вночі не включати, виключив, потім один не включився (іздох), другий забрав до хати (коли вимикають енергію-використовую як джерело освітлювання (вистачає на 3 години, коли гарне сонце, коли як сьогодні-на 20хв)
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