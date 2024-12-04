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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 16:06

  Дюрі-бачі написав:Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...

Або легко можете собі відмовити в звичних благах і комфорті.
(Є ще варіант, що фінанси не дозволяють більше, але наче це не про вас).
Ну в общєм.. Мені не дуже зрозуміло , коли люди (взагалі, без конкретики про когось) доплачують наприклад 2..5.10 кує за наступну (чи топову) комплектацію автомобіля (бо там є підігрів не лише передніх, а і задніх, руля, або вентиляція сидінь, тобто дикі суми за комфорт) , але готові перебиватися фонариками під час блекауту, заморожувати баклахи в морозилці, майструвати якісь набори самопальні, готувати на туристичних пальниках, не мати кондиціонера в жару, замість щоб витратити 2 кує і жити в звичному комфорті.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 16:21

Hotab тоже ни про кого конкретно, у людей на моменте могут быть другие расходы на порядок превышающие все эти зарядные станции и кондиционеры с подогревами. Я знал богатого человека который строил сто и отель для дальнобойщиков, в день тратя около 1 куе на стройку (общая стоимость проекта 200куе), а сам ездил на битом дырявом корыте. Ты бы конечно поплевал и пофукал айяяй какой жлоб, имеет деньги и не может купить себе последний кроссовер бмв. Для одного бмв - предел мечтаний и всех вокруг он оценивает возможностью такой покупки, у других другие метрики и приоритеты. У меня есть друг в Одессе у него было 4 квартиры (2 уже продал), все в новостроях. Но ни одного авто, ни одной зарядной станции. Даже вентилятора нет. Ему комфортно. Было бы что-то не так давно купил бы то, чего нехватает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 16:29

Wirująświatła
Та не, к автомобильным понтам я достаточно ровно отношусь.
Но вряд ли тот человек мерз дома или сидел в жару. Или покупал неудобные кроссовки за 1500 (даже если они не сидят), вместо нормальных за 4.
Hotab
 
Повідомлень: 13704
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  #<1 ... 101102103104
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