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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 101102103104 Додано: Сер 04 гру, 2024 16:06 Дюрі-бачі написав: Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута... Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...

Або легко можете собі відмовити в звичних благах і комфорті.

(Є ще варіант, що фінанси не дозволяють більше, але наче це не про вас).

Ну в общєм.. Мені не дуже зрозуміло , коли люди (взагалі, без конкретики про когось) доплачують наприклад 2..5.10 кує за наступну (чи топову) комплектацію автомобіля (бо там є підігрів не лише передніх, а і задніх, руля, або вентиляція сидінь, тобто дикі суми за комфорт) , але готові перебиватися фонариками під час блекауту, заморожувати баклахи в морозилці, майструвати якісь набори самопальні, готувати на туристичних пальниках, не мати кондиціонера в жару, замість щоб витратити 2 кує і жити в звичному комфорті. Або легко можете собі відмовити в звичних благах і комфорті.(Є ще варіант, що фінанси не дозволяють більше, але наче це не про вас).Ну в общєм.. Мені не дуже зрозуміло , коли люди (взагалі, без конкретики про когось) доплачують наприклад 2..5.10 кує за наступну (чи топову) комплектацію автомобіля (бо там є підігрів не лише передніх, а і задніх, руля, або вентиляція сидінь, тобто дикі суми за комфорт) , але готові перебиватися фонариками під час блекауту, заморожувати баклахи в морозилці, майструвати якісь набори самопальні, готувати на туристичних пальниках, не мати кондиціонера в жару, замість щоб витратити 2 кує і жити в звичному комфорті. Hotab Повідомлень: 13704 З нами з: 15.02.09 Подякував: 367 раз. Подякували: 2291 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2024 16:21 Hotab тоже ни про кого конкретно, у людей на моменте могут быть другие расходы на порядок превышающие все эти зарядные станции и кондиционеры с подогревами. Я знал богатого человека который строил сто и отель для дальнобойщиков, в день тратя около 1 куе на стройку (общая стоимость проекта 200куе), а сам ездил на битом дырявом корыте. Ты бы конечно поплевал и пофукал айяяй какой жлоб, имеет деньги и не может купить себе последний кроссовер бмв. Для одного бмв - предел мечтаний и всех вокруг он оценивает возможностью такой покупки, у других другие метрики и приоритеты. У меня есть друг в Одессе у него было 4 квартиры (2 уже продал), все в новостроях. Но ни одного авто, ни одной зарядной станции. Даже вентилятора нет. Ему комфортно. Было бы что-то не так давно купил бы то, чего нехватает. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 гру, 2024 16:31, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 26074 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2418 раз. Подякували: 3397 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2024 16:29 Wirująświatła

Та не, к автомобильным понтам я достаточно ровно отношусь.

Но вряд ли тот человек мерз дома или сидел в жару. Или покупал неудобные кроссовки за 1500 (даже если они не сидят), вместо нормальных за 4. Hotab Повідомлень: 13704 З нами з: 15.02.09 Подякував: 367 раз. Подякували: 2291 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 101102103104 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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