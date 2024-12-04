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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 04 гру, 2024 16:06
Дюрі-бачі написав:
Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...
Або легко можете собі відмовити в звичних благах і комфорті.
(Є ще варіант, що фінанси не дозволяють більше, але наче це не про вас).
Ну в общєм.. Мені не дуже зрозуміло , коли люди (взагалі, без конкретики про когось) доплачують наприклад 2..5.10 кує за наступну (чи топову) комплектацію автомобіля (бо там є підігрів не лише передніх, а і задніх, руля, або вентиляція сидінь, тобто дикі суми за комфорт) , але готові перебиватися фонариками під час блекауту, заморожувати баклахи в морозилці, майструвати якісь набори самопальні, готувати на туристичних пальниках, не мати кондиціонера в жару, замість щоб витратити 2 кує і жити в звичному комфорті.
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Hotab
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Додано: Сер 04 гру, 2024 16:21
Hotab тоже ни про кого конкретно, у людей на моменте могут быть другие расходы на порядок превышающие все эти зарядные станции и кондиционеры с подогревами. Я знал богатого человека который строил сто и отель для дальнобойщиков, в день тратя около 1 куе на стройку (общая стоимость проекта 200куе), а сам ездил на битом дырявом корыте. Ты бы конечно поплевал и пофукал айяяй какой жлоб, имеет деньги и не может купить себе последний кроссовер бмв. Для одного бмв - предел мечтаний и всех вокруг он оценивает возможностью такой покупки, у других другие метрики и приоритеты. У меня есть друг в Одессе у него было 4 квартиры (2 уже продал), все в новостроях. Но ни одного авто, ни одной зарядной станции. Даже вентилятора нет. Ему комфортно. Было бы что-то не так давно купил бы то, чего нехватает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 04 гру, 2024 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 04 гру, 2024 16:29
Wirująświatła
Та не, к автомобильным понтам я достаточно ровно отношусь.
Но вряд ли тот человек мерз дома или сидел в жару. Или покупал неудобные кроссовки за 1500 (даже если они не сидят), вместо нормальных за 4.
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Hotab
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:10
Hotab написав:Wirująświatła
Та не, к автомобильным понтам я достаточно ровно отношусь.
Но вряд ли тот человек мерз дома или сидел в жару. Или покупал неудобные кроссовки за 1500 (даже если они не сидят), вместо нормальных за 4.
ну кондиционер дома или даже зарядную станцию окружающие не увидят и никто не узнает, а вот тачку увидят все, даже незнакомые люди на дороге.
зачем? а хз. понты — важнейший аргумент для покупки чего либо, а не комфорт.
сначала покупают дорогущую тачку, а потом обсуждают, где дешевле шинлмонтажка или почем газ))
у экофлова (именно этого бренда) один реальный минус — шумит как самолет, даже в режиме ИБП, когда есть свет. охлаждение там непродуманное в этом плане. дома через него включена электроника, хавает ватт 200, то работает тихо, но если навалить киловатт и больше, то уже гудит неслабо
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smdtranz
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:21
smdtranz написав:
у экофлова (именно этого бренда) один реальный минус — шумит как самолет, даже в режиме ИБП, когда есть свет. охлаждение там непродуманное в этом плане. дома через него включена электроника, хавает ватт 200, то работает тихо, но если навалить киловатт и больше, то уже гудит неслабо
В смысле там сделали тупо онлайновую схему с постоянным преобразованием в 12 В постоянки и назад, а не использует розетку напрямую, если есть возможность? Зашибись при его-то стоимости...
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moveton
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:30
Xenon написав: Дюрі-бачі написав:
Виходить я оптиміст зі своєю зарядною станцією на 0,7 кВт для освітлення / ноута...
Для ноута, роутера і 2 лед лампи на 3 години вистачить )
Набагато більше вистачало. Тягнуло і більше 6.
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Faceless
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:34
Окрім Екофлоу з Блюетті і Анкера не з ноунейм сегменту варто розглядати ще Окітель
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Faceless
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:36
читать на третьем году войны про зарядные станции лично мне просто смешно)))
покупать то что сделано для кемпингов и "прикручивать" в квартире)))
не ну в 22м осенью-зимой ладно, понятно, но в конце 24го...
система инвертор + аккум интегрированная в элсеть квартиры дешевле и удобней, за это время уже спокойно не спеша можно было сделать
лично у меня сейчас стоит инвертор 6кВт + АКБ 5кВт, цена вопроса 60к
за 10к можно получить 0,8кВт инвертор + АКБ 1,2кВт
но "умные кулибины" покупают зарядные станции, разматывают удлинители по квартире, вешают гирлянды от повербанок и т.д.
но хотя если УА сказал что это кулл, то значит так и есть
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Прохожий
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Додано: Сер 04 гру, 2024 19:48
Прохожий написав:
читать на третьем году войны про зарядные станции лично мне просто смешно)))
покупать то что сделано для кемпингов и "прикручивать" в квартире)))
не ну в 22м осенью-зимой ладно, понятно, но в конце 24го...
система инвертор + аккум интегрированная в элсеть квартиры дешевле и удобней, за это время уже спокойно не спеша можно было сделать
лично у меня сейчас стоит инвертор 6кВт + АКБ 5кВт, цена вопроса 60к
за 10к можно получить 0,8кВт инвертор + АКБ 1,2кВт
но "умные кулибины" покупают зарядные станции, разматывают удлинители по квартире, вешают гирлянды от повербанок и т.д.
но хотя если УА сказал что это кулл, то значит так и есть
Кулібіни ставлять АВР і розетку в щиток і туди через вилка-вилка підключають зарядні станції. Для потужності до 3кВт і відповідно ємності в пару кВт годин. Принаймі бачив такі схеми. Чи вийде дешевше для такої конфігурації інвертор - не певен, бо дешеві інвертори ще й ревуть, як пилососи.
Принаймні, схема має право на життя.
Також з аргументів за зарядні станції - орендні квартири, де нормальну стаціонарну систему треба узгоджувати з власником, і забрати потім її не вийде. Принаймні це найчастіше що чую.
Кожному своє
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Faceless
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:14
Прохожий написав:
читать на третьем году войны про зарядные станции лично мне просто смешно)))
покупать то что сделано для кемпингов и "прикручивать" в квартире)))
не ну в 22м осенью-зимой ладно, понятно, но в конце 24го...
система инвертор + аккум интегрированная в элсеть квартиры дешевле и удобней, за это время уже спокойно не спеша можно было сделать
лично у меня сейчас стоит инвертор 6кВт + АКБ 5кВт, цена вопроса 60к
за 10к можно получить 0,8кВт инвертор + АКБ 1,2кВт
Все чудово, цікавить час заряджання цього щастя
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pesikot
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