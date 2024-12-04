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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:16

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:Кулібіни ставлять АВР і розетку в щиток і туди через вилка-вилка підключають зарядні станції. Для потужності до 3кВт і відповідно ємності в пару кВт годин. Принаймі бачив такі схеми. Чи вийде дешевше для такої конфігурації інвертор - не певен, бо дешеві інвертори ще й ревуть, як пилососи.
Принаймні, схема має право на життя.
Я саме такою схемою і користуюся :)
Мій блюєтті АС180 спокійно тягне старенький холодильник на 115..120Вт, роутер до 18Вт, і діодне освітлення на 10Вт до 5..5.5 годин (залишок 20%). Два ноути, планшет і мабіли працюють автономно. До речі, холодильник працює 1г, а потім 1.5..2г відпочиває ))
Ну а вся силова мережа: електроплита, бойлер і пральна залишаються незаживленими. Бойлера на 80л в еко-режимі (1 ТЕН, на 1.2КВт, до 75град ) вистачає прийняти душ на 2..3 особи і 2 рази помити посуд ))
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:21

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

pesikot написав:
  Прохожий написав:читать на третьем году войны про зарядные станции лично мне просто смешно)))
покупать то что сделано для кемпингов и "прикручивать" в квартире)))
не ну в 22м осенью-зимой ладно, понятно, но в конце 24го...
система инвертор + аккум интегрированная в элсеть квартиры дешевле и удобней, за это время уже спокойно не спеша можно было сделать
лично у меня сейчас стоит инвертор 6кВт + АКБ 5кВт, цена вопроса 60к
за 10к можно получить 0,8кВт инвертор + АКБ 1,2кВт

Все чудово, цікавить час заряджання цього щастя
00% - 100%
20% - 80%
Я свою батарею не висаджував, щоб перевіряти емпірично, але має зарядити менш ніж за дві години (на максимальному струмі і за годину б зарядило, але струмом керує бмс і він змінюється залежно від ступеня зарядки).
Після відключення в 6-7 годин повністю відновлюється мабуть хвилин за 30, ліньки стояти і слідкувати, а так відволікся - а воно вже зарядилося
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