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сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 103104105106107>
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:16

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:Кулібіни ставлять АВР і розетку в щиток і туди через вилка-вилка підключають зарядні станції. Для потужності до 3кВт і відповідно ємності в пару кВт годин. Принаймі бачив такі схеми. Чи вийде дешевше для такої конфігурації інвертор - не певен, бо дешеві інвертори ще й ревуть, як пилососи.
Принаймні, схема має право на життя.
Я саме такою схемою і користуюся :)
Мій блюєтті АС180 спокійно тягне старенький холодильник на 115..120Вт, роутер до 18Вт, і діодне освітлення на 10Вт до 5..5.5 годин (залишок 20%). Два ноути, планшет і мабіли працюють автономно. До речі, холодильник працює 1г, а потім 1.5..2г відпочиває ))
Ну а вся силова мережа: електроплита, бойлер і пральна залишаються незаживленими. Бойлера на 80л в еко-режимі (1 ТЕН, на 1.2КВт, до 75град ) вистачає прийняти душ на 2..3 особи і 2 рази помити посуд ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:21

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

pesikot написав:
  Прохожий написав:читать на третьем году войны про зарядные станции лично мне просто смешно)))
покупать то что сделано для кемпингов и "прикручивать" в квартире)))
не ну в 22м осенью-зимой ладно, понятно, но в конце 24го...
система инвертор + аккум интегрированная в элсеть квартиры дешевле и удобней, за это время уже спокойно не спеша можно было сделать
лично у меня сейчас стоит инвертор 6кВт + АКБ 5кВт, цена вопроса 60к
за 10к можно получить 0,8кВт инвертор + АКБ 1,2кВт

Все чудово, цікавить час заряджання цього щастя
00% - 100%
20% - 80%
Я свою батарею не висаджував, щоб перевіряти емпірично, але має зарядити менш ніж за дві години (на максимальному струмі і за годину б зарядило, але струмом керує бмс і він змінюється залежно від ступеня зарядки).
Після відключення в 6-7 годин повністю відновлюється мабуть хвилин за 30, ліньки стояти і слідкувати, а так відволікся - а воно вже зарядилося
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:32

  pesikot написав:
  Прохожий написав:читать на третьем году войны про зарядные станции лично мне просто смешно)))
покупать то что сделано для кемпингов и "прикручивать" в квартире)))
не ну в 22м осенью-зимой ладно, понятно, но в конце 24го...
система инвертор + аккум интегрированная в элсеть квартиры дешевле и удобней, за это время уже спокойно не спеша можно было сделать
лично у меня сейчас стоит инвертор 6кВт + АКБ 5кВт, цена вопроса 60к
за 10к можно получить 0,8кВт инвертор + АКБ 1,2кВт

Все чудово, цікавить час заряджання цього щастя
00% - 100%
20% - 80%

в данном случае АКБ LiFePO4 48В инвертор может заряжать током до 120А(регулируется)
Я пока выставил на 50
думаю время зарядки посчитать не сложно)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 21:06

Прохожий


лично у меня сейчас стоит инвертор 6кВт + АКБ 5кВт, цена вопроса 60к



Аналогічно. Але я трохи більше заплатив. Інвертор вміє і з сонячними панелями , і з генератором автоматично, веде облік купленої і проданої енергії. Можливо це зайві фічі, навряд я буду продавати по зеленому тарифу навіть в майбутньому,
З позитивного, в інверторі нема жодного вентилятора. Абсолютно безшумна робота. Металевий радіатор ззаду трохи теплий, в режимі байпас залишає в собі десь 35-40 Вт/год. Звідси і тепло.
Виставив 40А (пробував і 50) на заряд. По факту смокче в батарею біля 2100 Вт/год , тобто від 10% (нижче не висаджував) до 100% трохи більше 2 годин заряджати
Звернув увагу, що після 98% бере спочатку 1500 на заряджання, потім 500. , коли вже 99% набрав.

Задоволений як слон.
Єдине що АВР свій я б не радив. Голосно перемикає! Але і вибору якось не було особливо , кажуть вигрібають їх дуже. Мабуть краще б не механічне перекидання , а електронне. Думаю такі існують
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 21:44

  Hotab написав:Прохожий


лично у меня сейчас стоит инвертор 6кВт + АКБ 5кВт, цена вопроса 60к



Аналогічно. Але я трохи більше заплатив. Інвертор вміє і з сонячними панелями , і з генератором автоматично, веде облік купленої і проданої енергії. Можливо це зайві фічі, навряд я буду продавати по зеленому тарифу навіть в майбутньому,
З позитивного, в інверторі нема жодного вентилятора. Абсолютно безшумна робота. Металевий радіатор ззаду трохи теплий, в режимі байпас залишає в собі десь 35-40 Вт/год. Звідси і тепло.
Виставив 40А (пробував і 50) на заряд. По факту смокче в батарею біля 2100 Вт/год , тобто від 10% (нижче не висаджував) до 100% трохи більше 2 годин заряджати
Звернув увагу, що після 98% бере спочатку 1500 на заряджання, потім 500. , коли вже 99% набрав.

Задоволений як слон.
Єдине що АВР свій я б не радив. Голосно перемикає! Але і вибору якось не було особливо , кажуть вигрібають їх дуже. Мабуть краще б не механічне перекидання , а електронне. Думаю такі існують

ИМХО правильно решение)

у меня тоже может с панелями

на переключение в щитке контактер автоматический стоит

сейчас цены на эти девайсы ОЧЕНЬ попадали, Я поставил это в прошлом месяце, раньше с осени 22го было типа как у УА из серии "очумелые ручки"...)
если цены еще просядут доставлю еще батарейку, нэхай будэ)))
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 21:58

  smdtranz написав:у экофлова (именно этого бренда) один реальный минус — шумит как самолет, даже в режиме ИБП, когда есть свет. охлаждение там непродуманное в этом плане. дома через него включена электроника, хавает ватт 200, то работает тихо, но если навалить киловатт и больше, то уже гудит неслабо

Всё шумит и инвертор и зарядки и зарядные станции.
Только моя система бесшумна.
Потому хорошо сплю.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 22:06

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

UA написав:
  smdtranz написав:у экофлова (именно этого бренда) один реальный минус — шумит как самолет, даже в режиме ИБП, когда есть свет. охлаждение там непродуманное в этом плане. дома через него включена электроника, хавает ватт 200, то работает тихо, но если навалить киловатт и больше, то уже гудит неслабо

Всё шумит и инвертор и зарядки и зарядные станции.
Только моя система бесшумна.
Потому хорошо сплю.
Якщо охолодження пасивне то буде безшумно, чого людей вводити в оману
ваша система заряджатиметься півдоби і займає купу місця
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 22:26

  Faceless написав:
UA написав:
  smdtranz написав:у экофлова (именно этого бренда) один реальный минус — шумит как самолет, даже в режиме ИБП, когда есть свет. охлаждение там непродуманное в этом плане. дома через него включена электроника, хавает ватт 200, то работает тихо, но если навалить киловатт и больше, то уже гудит неслабо

Всё шумит и инвертор и зарядки и зарядные станции.
Только моя система бесшумна.
Потому хорошо сплю.
Якщо охолодження пасивне то буде безшумно, чого людей вводити в оману
ваша система заряджатиметься півдоби і займає купу місця



в конце лета многие знакомые поставили гибридные инвертор и аккум на 5 квтч. работают хорошо и заряжается часа за 3
тогда месяц надо было ждать, сейчас может проще. только городить огород не хотелось, у меня топят хорошо и газ есть. электричество надо только на электронику и освещение, по сути
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 23:39

  Faceless написав:
UA написав:Всё шумит и инвертор и зарядки и зарядные станции.
Только моя система бесшумна.
Потому хорошо сплю.
Якщо охолодження пасивне то буде безшумно, чого людей вводити в оману
ваша система заряджатиметься півдоби і займає купу місця

При такому режимі відключень як зараз, АКБ розряжаться на 1-5%
Тільки монитор 42 дюйма с неттопом біля 10%
Заряджається дуже швидко. Перестав звертати на ці речи увагу.
По сути все працює в буферному (самому лагідному для АКБ режимі).
ПС В останній тиждень - два відключають десь в половині з запланованих графіком відключень.

Коли блекаути закінчяться куди люди подінуть це все добро?
Я свої 12 В ДЖБ та АКБ пробам хлопцям які займаються відеонаглядом, контролем доступу та сигналізацією. За пів ціни але продам.
Кому будуть потрібні інвертори на 5 кВт?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 23:50

  smdtranz написав:
в конце лета многие знакомые поставили гибридные инвертор и аккум на 5 квтч. работают хорошо и заряжается часа за 3
тогда месяц надо было ждать, сейчас может проще. только городить огород не хотелось, у меня топят хорошо и газ есть. электричество надо только на электронику и освещение, по сути

В кращих будинках Києва, зараз в моді акумуляторне опаленная...
UA
 
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