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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 104105106107>
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:12

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

UA написав:Коли блекаути закінчяться куди люди подінуть це все добро?
Я свої 12 В ДЖБ та АКБ пробам хлопцям які займаються відеонаглядом, контролем доступу та сигналізацією. За пів ціни але продам.
Кому будуть потрібні інвертори на 5 кВт?

Я тому планував без фанатизму, без потреби потім все те продавати. Те що мобільне- зарядні станції - згодяться в хазяйстві, на відпочинок взяти наприклад.
З електрикою проблеми більшою чи меншою мірою на роки, і навіть коли вони закінчаться все одно трапляються перебої, тож зайвим не буде. А за ті кілька років блекаутів що воно пропрацює воно багато разів свою ціну відібʼє мінімізуючи дискомфорт.
А виділяти в кожній кімнаті по комоду на акумулятори і ще комору під них звісно можна, якщо є багато місця і душа лежить, але то таки на любителя. Головне з навантаженням на м2 не переборщити
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:13

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

UA написав:
  smdtranz написав:
в конце лета многие знакомые поставили гибридные инвертор и аккум на 5 квтч. работают хорошо и заряжается часа за 3
тогда месяц надо было ждать, сейчас может проще. только городить огород не хотелось, у меня топят хорошо и газ есть. электричество надо только на электронику и освещение, по сути

В кращих будинках Києва, зараз в моді акумуляторне опаленная...
Це жарт чи то не мається на увазі електроопалення від акумуляторів? Ну припустимо буде стійка з акумуляторами десь на 50кВт*год. Місця займе як посудомийка. Але в принципі який сенс і яка мета?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:22

  Faceless написав:Це жарт
це жарт.
  UA написав:Я свої 12 В ДЖБ та АКБ пробам хлопцям які займаються відеонаглядом, контролем доступу та сигналізацією. За пів ціни але продам.
гелевые? у них ресурс законячится гораздо раньше, чем война.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:29

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:Це жарт чи то не мається на увазі електроопалення від акумуляторів?

Какие тут шутки? Широко известно видео, как замечательно литиевым аккумулятором отапливается лифт. Посетителю холодно не показалось :twisted:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:34

  Wirująświatła написав:Hotab я тебе больше скажу, в ноябре искал станцию дельта-2 (я кидал фото), обзванивал интернет магазины. Цены были 34-30кгрн. Сегодня позвонили со Львова 20кгрн новая в коробке.

Уверен что новая ? Что в ней не лазили грязньіми руками ? Например не заменили розетки с китай на европу, или что то в таком духе. Если не сложнр ссьілку , можно в приват, покупать не буду простоиинтересно
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:35

  Faceless написав:На Алі акуми з літа продавали по передзамовленню з очікуванням в пару місяців, от якраз в жовтні-листопаді довезли всі замовлення зроблені влітку
не раджу на алі брати акб , там тільки жорсткокористоване під виглядом нового
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:41

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це жарт
це жарт.
  UA написав:Я свої 12 В ДЖБ та АКБ пробам хлопцям які займаються відеонаглядом, контролем доступу та сигналізацією. За пів ціни але продам.
гелевые? у них ресурс законячится гораздо раньше, чем война.

В буферном режиме норм производителей по 7-10 лет ходят.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:41

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

«Може колись закінчиться війна і можливо зникнуть проблеми з е/е, і куди дінете інвертори», каже людина яка вже сьогодні майже 3 роки живе на складі з акумуляторами)). І тішить себе «а ваш дискомфорт попереду»))) :lol:

Після закінчення війни може вилізти нова проблема. Якщо почне відроджуватись промислове виробництво, то відновлення виробництва е/е може і не встигати. І кого почнуть виключати: інвесторів в економіку, чи житловий сектор? От і побачимо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:45

  yama написав:не раджу на алі брати акб , там тільки жорсткокористоване під виглядом нового

Преклоняююсь перед перепробовавшим и продолжающим проверять весь ассортимент аккумов с али. Я там, правда, покупал и вполне приличные аккумы. А за неприличные (но рабочие, только ёмкость существенно ниже заявленной) получал полный возврат денег, т.е. такие аккумы получал на шару, а за бесплатно они очень даже неплохи. Но это мой личный али, тоже никому его рекомендовать не буду.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:46

  yama написав:
  Faceless написав:На Алі акуми з літа продавали по передзамовленню з очікуванням в пару місяців, от якраз в жовтні-листопаді довезли всі замовлення зроблені влітку
не раджу на алі брати акб , там тільки жорсткокористоване під виглядом нового

yama
Десь місяць назад допродав останній куб з того, про шо ви пишите.
Призматика, внутрішній опір звиздець.
Піпл хавает
UA
 
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